НОВИНИ

28.09.2017

«Укртрансгазу» вдалось замовити у «Нафтогазу» газу на 8 мільярдів з прив’язкою до німецького хабу

«Антонов» купив у дрібного торговця газ по 6700 – на чверть дешевше від прайсу «Нафтогазу»

Краматорська мерія розіграла очистку річки між пов’язаними фірмами, підозрюваних в підміні щебеню шлаком

Суд скасував рішення про визнання недійсною угоди між «микитасями» та установою Полторака по «Чарівному місту»

Внутрішня перевірка УЗ підтвердила підозру НАБУ про шкоду від допугоди з «ВОГом» на 92 мільйона

Дружина поштаря на паях з донькою одеського замгубернатора освоять 4,5 мільйони на відеонагляд у порту «Южний»

Запорізька АЕС після листів з СБУ закупила російських запчастин на 2,4 мільйона євро, навіть не імітуючи відкриті торги

Інтернат на Луганщині замовив на 3 мільйона робіт фірмі з податковим боргом та кримінальними справами

«Укртранснафта» купила крутий мікроавтобус Volkswagen за 2 мільйони

27.09.2017

Освітяни Харківщини через антиросійські санкції відкинули дешевші автобуси Святаша за 3 мільйони

Мінюст дав 22 мільйони на захист від позову Татарстану щодо рейдернутої Коломойським «Укртатнафти» (прайс адвокатів)

Міськрада на Луганщині без тендеру замовила тротуар рідній фірмі свого секретаря

Оштрафовано посередника, який з Солом’янським суддею погорів на хабарі $22 тисячі для вирішення питання з замміністра юстицї

Працівницю Солом’янського суду взяли під домашній арешт за «злив» інформації адвокату, якого теж арештували

«Донецькі» розіграли між собою постачання державній шахті вогнегасників, завищивши ціни в рази

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Суд скасував рішення про визнання недійсною угоди між «микитасями» та установою Полторака по «Чарівному місту»

28 Вересня 2017

Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Госпсуду Києва, який визнав недійсною угоду між підпорядкованим Міністерству оборони установою «28 управління начальника робіт» («28 УНР») та ТОВ «Фортабуд» про будівництво житлового комплексу на земельній ділянці площею 12,24 га у Києві. Про це стало відомо під час засідання суду, яке відбулося 27 вересня, передає журналіст «Наших грошей».

Угода була укладена на початку 2016 року. «Фортабуд» мав збудувати житловий комплекс «Чарівне місто» на 12,24 га землі по вул. Бориспільській,18. Земля належить «28 управління начальника робіт», і згідно з договором забудовник мав виділити 5% квартир Міноборони та 1% «28 УНР». Тобто разом 6%, що складало 5 тис кв м житла. У липні цього року суд першої інстанції скасував угоду, дослухавшись до доводів представника Генпрокуратури.

У ГПУ встановили, що угода є договором про спільну діяльність, відповідно повинна погоджуватися Міноборони, низкою інших міністерств, Фондом держмайна та Кабміном.  Перед укладанням угоди такі погодження не були отримані. За даними прокуратури, ділянка під будівництво житла була надана без конкурсу, який мало б провести Міністерство оборони. Крім того, цільове призначення землі – для розміщення постійної діяльності Збройних сил України, і вона не може використовуватися у господарських цілях, у тому числі для забудови. Під час засідання Київський апеляційний госпсуду прокуратура надала ці ж аргументи, які підтримав представник Міноборони.

Представниця «Фортабуд» доводила, що угода з «28 УНР» не є договором про спільну діяльність, відповідно ніякі погодження не потрібні і на підтвердження надала суду висновок Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Вона також зазначила, що перед укладанням договору було проведено конкурс, а в Міноборони знали про намір укласти договір про будівництво житла. Крім того, міністерство делегувало «28 УНР» функцію укладання угод.

Представниця приватної фірми також повідомила, що наразі вже збудовані будинки на рівні 14 поверху і надала довідку про реалізацію 671 квартири, що складає 22 тис кв м житла. За її словами, у випадку, якщо договір визнають недійсним, то інвестори будуть дискриміновані у праві власності, їх позбавлять майна, що буде суперечити Європейській конвенції з прав людини.

Раніше Міноборони, «28 управлінням начальника робіт» та «Фортабуд» готували мирову угоду, в якій Міністерство оборони могло б збільшити свою частку в загальній кількості житла. Втім сторони не домовились і дійшли висновку, що укладання подібного договору вже неможливе.

Під час засідання «28 УНР» звернувся до суду з клопотанням у відмові від апеляційної скарги, яку держустанова, як і «Фортабуд», подали на рішення першої інстанції про визнання недійсною угоди про будівництво житла.  В апеляції держустанову представляв Олександр Годулян, який очолив її нещодавно – 8 вересня 2017. До цього з березня 2016 року «28 УНР» керував Микола Безрученко, а до нього Ігор Олейскер. Останній і підписав спірну угоду з «Фортабуд» у січні минулого року.

Головуюча суддя Л.В. Кропивна, судді Н.Ф. Калатай та Л.Г. Смірнова задовольнили апеляційну скаргу «Фортабуд» і скасували рішення першої інстанції про визнання недійсною угоду про будівництво. Апеляція також задовольнила клопотання «28 УНР» у відмові від скарги.

Засновниками «Фортабуд» є Роман Вербовий та ТОВ «Дарницяжитлобуд», власниками останньої є Олена Лєпєхова та Василь Шомонка. «Фортабуд» створена в жовтні 2015 року, з початку минулого року її очолює Вікторія Гречана.

ЖК «Чарівне місто» є в переліку проектів з доступного житла Державної будівельної корпорації «Укрбуд». Але офіційно генпідрядник, проектувальник, девелопер та фірма-забудовник в цьому проекті приватні.

Так, генпідрядником є ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс», яке записане на белізьку «Ніретта бізнес лтд», проектуальник цього житлового комплексу – ТОВ «Укрбуд девелопмент». Ця компанія записана на англійську «Базерт дівелопмент елелпі», підписант Сергій Якусевич, директором фірми є Олег Майборода. Він багато років працював разом з членами родини Максима Микитася – президента держкорпорації «Укрбуд», нардепа з фракції «Воля народу». Микитась в декларації вказав, що є бенефіціаром «Укрбуд девелопмент». Структури корпорації вже потрапляли в скандали про будівництво в столиці нелегальних будинків.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

А в чому власне винен «Максмед»? А в тому, що…
22 Вересня 2017

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.09.2017

Донецьк Краматорська мерія розіграла очистку річки між пов’язаними фірмами, підозрюваних в підміні щебеню шлаком

Київ Суд скасував рішення про визнання недійсною угоди між «микитасями» та установою Полторака по «Чарівному місту»

Одеса Дружина поштаря на паях з донькою одеського замгубернатора освоять 4,5 мільйони на відеонагляд у порту «Южний»

Запоріжжя Запорізька АЕС після листів з СБУ закупила російських запчастин на 2,4 мільйона євро, навіть не імітуючи відкриті торги

Луганськ Інтернат на Луганщині замовив на 3 мільйона робіт фірмі з податковим боргом та кримінальними справами

27.09.2017

Харків Освітяни Харківщини через антиросійські санкції відкинули дешевші автобуси Святаша за 3 мільйони

Луганськ Міськрада на Луганщині без тендеру замовила тротуар рідній фірмі свого секретаря

Київ Оштрафовано посередника, який з Солом’янським суддею погорів на хабарі $22 тисячі для вирішення питання з замміністра юстицї

Донецьк «Донецькі» розіграли між собою постачання державній шахті вогнегасників, завищивши ціни в рази

26.09.2017

Одеса Після публікації «Наших грошей» НАЗК перевірить ректора Одеського університету, який приховав бізнес дружини

Львів Напередодні віджиму «Victoria Gardens» рейдер позичив 1,85 мільйона у сбушника часів Януковича

Київ Аеропорт «Жуляни» купив японський пікап майже за мільйон

Донецьк Лікарня в Слов’янську приховала кошторис ремонту, на який без тендеру виділила мільйон

Харків Кернес докинув своїм соратникам ще 40 мільйонів на добудову адмінцентру, який вже відкрив Порошенко (фото)

Запоріжжя Турки вперше виграли 94 мільйона на латання доріг Запоріжжя замість комунальників

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ