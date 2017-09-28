Суд скасував рішення про визнання недійсною угоди між «микитасями» та установою Полторака по «Чарівному місту»

Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Госпсуду Києва, який визнав недійсною угоду між підпорядкованим Міністерству оборони установою «28 управління начальника робіт» («28 УНР») та ТОВ «Фортабуд» про будівництво житлового комплексу на земельній ділянці площею 12,24 га у Києві. Про це стало відомо під час засідання суду, яке відбулося 27 вересня, передає журналіст «Наших грошей».

Угода була укладена на початку 2016 року. «Фортабуд» мав збудувати житловий комплекс «Чарівне місто» на 12,24 га землі по вул. Бориспільській,18. Земля належить «28 управління начальника робіт», і згідно з договором забудовник мав виділити 5% квартир Міноборони та 1% «28 УНР». Тобто разом 6%, що складало 5 тис кв м житла. У липні цього року суд першої інстанції скасував угоду, дослухавшись до доводів представника Генпрокуратури.

У ГПУ встановили, що угода є договором про спільну діяльність, відповідно повинна погоджуватися Міноборони, низкою інших міністерств, Фондом держмайна та Кабміном. Перед укладанням угоди такі погодження не були отримані. За даними прокуратури, ділянка під будівництво житла була надана без конкурсу, який мало б провести Міністерство оборони. Крім того, цільове призначення землі – для розміщення постійної діяльності Збройних сил України, і вона не може використовуватися у господарських цілях, у тому числі для забудови. Під час засідання Київський апеляційний госпсуду прокуратура надала ці ж аргументи, які підтримав представник Міноборони.

Представниця «Фортабуд» доводила, що угода з «28 УНР» не є договором про спільну діяльність, відповідно ніякі погодження не потрібні і на підтвердження надала суду висновок Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Вона також зазначила, що перед укладанням договору було проведено конкурс, а в Міноборони знали про намір укласти договір про будівництво житла. Крім того, міністерство делегувало «28 УНР» функцію укладання угод.

Представниця приватної фірми також повідомила, що наразі вже збудовані будинки на рівні 14 поверху і надала довідку про реалізацію 671 квартири, що складає 22 тис кв м житла. За її словами, у випадку, якщо договір визнають недійсним, то інвестори будуть дискриміновані у праві власності, їх позбавлять майна, що буде суперечити Європейській конвенції з прав людини.

Раніше Міноборони, «28 управлінням начальника робіт» та «Фортабуд» готували мирову угоду, в якій Міністерство оборони могло б збільшити свою частку в загальній кількості житла. Втім сторони не домовились і дійшли висновку, що укладання подібного договору вже неможливе.

Під час засідання «28 УНР» звернувся до суду з клопотанням у відмові від апеляційної скарги, яку держустанова, як і «Фортабуд», подали на рішення першої інстанції про визнання недійсною угоди про будівництво житла. В апеляції держустанову представляв Олександр Годулян, який очолив її нещодавно – 8 вересня 2017. До цього з березня 2016 року «28 УНР» керував Микола Безрученко, а до нього Ігор Олейскер. Останній і підписав спірну угоду з «Фортабуд» у січні минулого року.

Головуюча суддя Л.В. Кропивна, судді Н.Ф. Калатай та Л.Г. Смірнова задовольнили апеляційну скаргу «Фортабуд» і скасували рішення першої інстанції про визнання недійсною угоду про будівництво. Апеляція також задовольнила клопотання «28 УНР» у відмові від скарги.

Засновниками «Фортабуд» є Роман Вербовий та ТОВ «Дарницяжитлобуд», власниками останньої є Олена Лєпєхова та Василь Шомонка. «Фортабуд» створена в жовтні 2015 року, з початку минулого року її очолює Вікторія Гречана.

ЖК «Чарівне місто» є в переліку проектів з доступного житла Державної будівельної корпорації «Укрбуд». Але офіційно генпідрядник, проектувальник, девелопер та фірма-забудовник в цьому проекті приватні.

Так, генпідрядником є ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс», яке записане на белізьку «Ніретта бізнес лтд», проектуальник цього житлового комплексу – ТОВ «Укрбуд девелопмент». Ця компанія записана на англійську «Базерт дівелопмент елелпі», підписант Сергій Якусевич, директором фірми є Олег Майборода. Він багато років працював разом з членами родини Максима Микитася – президента держкорпорації «Укрбуд», нардепа з фракції «Воля народу». Микитась в декларації вказав, що є бенефіціаром «Укрбуд девелопмент». Структури корпорації вже потрапляли в скандали про будівництво в столиці нелегальних будинків.

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