Краматорська мерія розіграла очистку річки між пов’язаними фірмами, підозрюваних в підміні щебеню шлаком

Управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому 14 вересня за результатами відкритих торгів уклало угоди з ТОВ «Альянсбуд» на виконання робіт із захисту від затоплення на суму 2,02 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено роботи із другої та третьої черги розчистки та укріплення берега річки Мокра Білосарайка. Ці роботи направлені на створення захисту від затоплення паводковими водами с. Ялта, Мангушського району Донецької області, яке розташоване в гирлі річки на березі Азовського моря. Роботи потрібно закінчити до 25 жовтня. Друга черга будівництва коштує 1,35 млн грн, а третя – 0,67 млн грн. На торги також виставлявся лот з проведення четвертої черги будівництва з очікуваною вартістю 3,38 млн грн, але вони не відбулися через відсутність пропозицій.

Розрахунок за виконані роботи буде проводити замовник – УКБ Краматорського міськвиконкому коштами правління капітального будівництва обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Відомостей про те, ким та на підстави якого рішення функції замовника робіт, які будуть проводитися на відстані майже 300 км. від Краматорська, були передані управлінню Краматорського міськвиконкому, тендерна документація не містить.

Єдиним конкурентом «Альянсбуду» (смт. Олексієво-Дружківка, Донецька область) за обома лотами було ТОВ «Автошляхбуд», зареєстроване в Донецьку. Учасники в ході електронного аукціону за обома лотами не зробили жодного кроку на пониження ціни.

Відразу декілька маркерів свідчать про пов’язаність учасників торгів.

У них схожі оформлення довідок про наявність обладання, які потрібно було подати в довільній формі.

«Альянсбуд», нині записаний на Тетяну Фомічову, до вересня 2015 року очолював мешканець Дружківки Віталій Куліковський. Він один з учасників ТОВ «Спеціалізоване науково-виробничє підприємство «Теплогазводбуд» (с. Кіндратівка, Костянтинівський р-н, Донецька область). Серед учасників цього товариства значиться також інший мешканець Дружківки – Олександр Соколенко, який з 2010 р. є директором конкурента переможця на згаданих торгах – «Автошляхбуд», яке записане на Ларису Суходольську. Вона мешкала в Донецьку по вул. Озерна, 23. За тією самою адресою в Донецьку раніше проживав Олександр Суходольський, бізнес-партнер Соколенка по ТОВ «Транзит».

В грудні 2016 р. Управління капбудівництва намагалося провести закупівлю другої та третьої черги робіт на Мокрій Білосарайці через допорогові закупівлі, віддавши підряди напряму «Альянсбуду». Але торги були відмінені через відсутність фінансування. Під час участі в тих тендерах у складі своїх пропозицій «Альянсбуд» надавав замовнику довідку від 19.12.2016 р. про виконання аналогічних договорів, в якій в якості замовника за чотирма угодами вказав «Автошляхбуд». При цьому, в графі «контактні телефони контрагента» в якості контакту «Автошляхбуд» було зазначено номер 095-546-67-71, який також використовує засновник «Альянсбуд» Тетяна Фомічова.

В 2016 р. «Альянсбуд» та інша фірма Суходольського «Автошлях буд-1» фігурували в кримінальному провадженні, де про посадових осіб Олександрівського ЖКП (Донецька область) в підробці документів. В лопотанні слідчого зазначалося, що фірми не в повному обсязі виконали роботи, а замість щебня використали менш якісний вугільний шлак.

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