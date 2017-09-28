Інтернат на Луганщині замовив на 3 мільйона робіт фірмі з податковим боргом та кримінальними справами

Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат (Луганська обл.) 14 вересня за неконкурентною процедурою уклала угоди з ТОВ «Фірма «ОЛБІ» щодо ремонтних та будівельних робіт на загальну суму 2,94 млн грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Було укладено дві угоди. За 1,47 млн грн. фірма повинна до 30 листопада відремонтувати тротуари та дорогу школи-інтерната по вул. Піддубна, 18. Замовник не оприлюднив, які конкретно роботи будуть виконані та їх кошторис. Відомо лише, що підрядник отримає 30% авансу. Гарантійний термін робіт – два роки.

Друга угода вартістю 1,47 млн грн. передбачає капремонт системи опалення на другому поверсі будівлі школи-інтернату, заміну вікон та частково оздоблювальні роботи. Тут ремонт потрібно закінчити до 15 листопада, гарантійний термін – два роки, а аванс склав 30% від загальної суми угоди.

Приватне підприємство «Фірма «ОЛБІ» зареєстровано в м.Дніпро на Михайла Ковальова, який є також керівником фірми та засновником ще декількох підприємств. Станом на 22 вересня «Фірма «ОЛБІ» мало податковий борг в розмірі 1,37 млн грн. Також воно фігурує в низці кримінальних проваджень, де його, зокрема, підозрюють в ухилянні від сплати податків та причетності до схем з виведення грошей в готівку комунальними підприємствами Дніпра.

За даними «Прозорро», Фірма «ОЛБІ» отримала держзамовлень на 33,19 млн грн.

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