НОВИНИ

28.09.2017

«Укртрансгазу» вдалось замовити у «Нафтогазу» газу на 8 мільярдів з прив’язкою до німецького хабу

«Антонов» купив у дрібного торговця газ по 6700 – на чверть дешевше від прайсу «Нафтогазу»

Краматорська мерія розіграла очистку річки між пов’язаними фірмами, підозрюваних в підміні щебеню шлаком

Суд скасував рішення про визнання недійсною угоди між «микитасями» та установою Полторака по «Чарівному місту»

Внутрішня перевірка УЗ підтвердила підозру НАБУ про шкоду від допугоди з «ВОГом» на 92 мільйона

Дружина поштаря на паях з донькою одеського замгубернатора освоять 4,5 мільйони на відеонагляд у порту «Южний»

Запорізька АЕС після листів з СБУ закупила російських запчастин на 2,4 мільйона євро, навіть не імітуючи відкриті торги

Інтернат на Луганщині замовив на 3 мільйона робіт фірмі з податковим боргом та кримінальними справами

«Укртранснафта» купила крутий мікроавтобус Volkswagen за 2 мільйони

27.09.2017

Освітяни Харківщини через антиросійські санкції відкинули дешевші автобуси Святаша за 3 мільйони

Мінюст дав 22 мільйони на захист від позову Татарстану щодо рейдернутої Коломойським «Укртатнафти» (прайс адвокатів)

Міськрада на Луганщині без тендеру замовила тротуар рідній фірмі свого секретаря

Оштрафовано посередника, який з Солом’янським суддею погорів на хабарі $22 тисячі для вирішення питання з замміністра юстицї

Працівницю Солом’янського суду взяли під домашній арешт за «злив» інформації адвокату, якого теж арештували

«Донецькі» розіграли між собою постачання державній шахті вогнегасників, завищивши ціни в рази

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Дружина поштаря на паях з донькою одеського замгубернатора освоять 4,5 мільйони на відеонагляд у порту «Южний»

28 Вересня 2017

ДП «Морський Торговельний Порт “Южний”» 21 вересня без проведення відкритих торгів уклало прямий договір з київським ТОВ «Новітнє обладнання» на роботи з проектування комплексної системи відеоспостереження з відеоаналітикою загальною вартістю 4,49 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Проектування цілодобової системи відеоспостереження мають завершити до 15 грудня цього року. З кошторису випливає, що підрядна організація отримає 228 тис. грн прибутку (5% від загальної вартості підряду).

Згідно з договором, проектуванню підлягатимуть системи відеоспостереження за територією та акваторією порту, нагляду за адміністративними будівлями, контролю швидкості автомобілів та зчитування їх номерних знаків, автоматичного контролю маси транспорту тощо. Інформація відображатиметься у центральному диспетчерському пункті. При цьому сторони домовились, що зазначений перелік робіт не є остаточним та може бути змінений на етапі передпроектних досліджень.

Засновниками ТОВ «Новітнє обладнання» є Ірина Куницька (48%), Євгеній Панкратов (26%), Оксана Сорочинська (16%), Олена Обухова (5%) та Микола Кубишкін (5%).

Оксана Сорочинська – дружина інспектора з обігу зброї київської Нацполіції Анатолія Сорочинського та донька колишнього очільника поліції Києва Олександра Терещука. Сьогодні Терещук займає посаду  заступника голови Одеської ОДА.

Ірина Куницька є дружиною екс-заступника гендиректора «Укрпошти» Михайла Куницького, фірми оточення якого у часи Януковича розігрували закупівлі «Укрпошти» (2010-2013 рр.).

Протягом 2014-2015 років Куницький займав посаду директора департаменту розвитку торгівлі та сфери інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

У березні цього року у Вінниці запрацювало перше в Україні Почесне консульство Республіки Молдови, почесним консулом якого став Михайло Куницький.

У 2014 році Куницький разом з житомирянином Миколою Кубишкіним заснував громадську організацію «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності». Членом правління ГО числиться також мешканка Києва Олена Обухова. І Кубишкін, і Обухова – учасники ТОВ «Новітнє обладнання».

Додамо, від жовтня 2016 року по сьогодні ТОВ «Новітнє обладнання» підписало 13 договорів на загальну суму 10,80 млн грн. Лише у грудні 2016 року фірма отримала сім підрядів від ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВСУ» на 4,24 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

А в чому власне винен «Максмед»? А в тому, що…
22 Вересня 2017

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.09.2017

Донецьк Краматорська мерія розіграла очистку річки між пов’язаними фірмами, підозрюваних в підміні щебеню шлаком

Київ Суд скасував рішення про визнання недійсною угоди між «микитасями» та установою Полторака по «Чарівному місту»

Одеса Дружина поштаря на паях з донькою одеського замгубернатора освоять 4,5 мільйони на відеонагляд у порту «Южний»

Запоріжжя Запорізька АЕС після листів з СБУ закупила російських запчастин на 2,4 мільйона євро, навіть не імітуючи відкриті торги

Луганськ Інтернат на Луганщині замовив на 3 мільйона робіт фірмі з податковим боргом та кримінальними справами

27.09.2017

Харків Освітяни Харківщини через антиросійські санкції відкинули дешевші автобуси Святаша за 3 мільйони

Луганськ Міськрада на Луганщині без тендеру замовила тротуар рідній фірмі свого секретаря

Київ Оштрафовано посередника, який з Солом’янським суддею погорів на хабарі $22 тисячі для вирішення питання з замміністра юстицї

Донецьк «Донецькі» розіграли між собою постачання державній шахті вогнегасників, завищивши ціни в рази

26.09.2017

Одеса Після публікації «Наших грошей» НАЗК перевірить ректора Одеського університету, який приховав бізнес дружини

Львів Напередодні віджиму «Victoria Gardens» рейдер позичив 1,85 мільйона у сбушника часів Януковича

Київ Аеропорт «Жуляни» купив японський пікап майже за мільйон

Донецьк Лікарня в Слов’янську приховала кошторис ремонту, на який без тендеру виділила мільйон

Харків Кернес докинув своїм соратникам ще 40 мільйонів на добудову адмінцентру, який вже відкрив Порошенко (фото)

Запоріжжя Турки вперше виграли 94 мільйона на латання доріг Запоріжжя замість комунальників

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ