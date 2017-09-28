Дружина поштаря на паях з донькою одеського замгубернатора освоять 4,5 мільйони на відеонагляд у порту «Южний»

ДП «Морський Торговельний Порт “Южний”» 21 вересня без проведення відкритих торгів уклало прямий договір з київським ТОВ «Новітнє обладнання» на роботи з проектування комплексної системи відеоспостереження з відеоаналітикою загальною вартістю 4,49 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Проектування цілодобової системи відеоспостереження мають завершити до 15 грудня цього року. З кошторису випливає, що підрядна організація отримає 228 тис. грн прибутку (5% від загальної вартості підряду).

Згідно з договором, проектуванню підлягатимуть системи відеоспостереження за територією та акваторією порту, нагляду за адміністративними будівлями, контролю швидкості автомобілів та зчитування їх номерних знаків, автоматичного контролю маси транспорту тощо. Інформація відображатиметься у центральному диспетчерському пункті. При цьому сторони домовились, що зазначений перелік робіт не є остаточним та може бути змінений на етапі передпроектних досліджень.

Засновниками ТОВ «Новітнє обладнання» є Ірина Куницька (48%), Євгеній Панкратов (26%), Оксана Сорочинська (16%), Олена Обухова (5%) та Микола Кубишкін (5%).

Оксана Сорочинська – дружина інспектора з обігу зброї київської Нацполіції Анатолія Сорочинського та донька колишнього очільника поліції Києва Олександра Терещука. Сьогодні Терещук займає посаду заступника голови Одеської ОДА.

Ірина Куницька є дружиною екс-заступника гендиректора «Укрпошти» Михайла Куницького, фірми оточення якого у часи Януковича розігрували закупівлі «Укрпошти» (2010-2013 рр.).

Протягом 2014-2015 років Куницький займав посаду директора департаменту розвитку торгівлі та сфери інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

У березні цього року у Вінниці запрацювало перше в Україні Почесне консульство Республіки Молдови, почесним консулом якого став Михайло Куницький.

У 2014 році Куницький разом з житомирянином Миколою Кубишкіним заснував громадську організацію «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності». Членом правління ГО числиться також мешканка Києва Олена Обухова. І Кубишкін, і Обухова – учасники ТОВ «Новітнє обладнання».

Додамо, від жовтня 2016 року по сьогодні ТОВ «Новітнє обладнання» підписало 13 договорів на загальну суму 10,80 млн грн. Лише у грудні 2016 року фірма отримала сім підрядів від ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВСУ» на 4,24 млн грн.

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