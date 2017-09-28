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28.09.2017

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27.09.2017

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Мінюст дав 22 мільйони на захист від позову Татарстану щодо рейдернутої Коломойським «Укртатнафти» (прайс адвокатів)

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«Антонов» купив у дрібного торговця газ по 6700 – на чверть дешевше від прайсу «Нафтогазу»

28 Вересня 2017

Державне підприємство «Антонов» 12 вересня уклало угоду з ТОВ «Промспецгаз» про постачання природного газу на невизначену суму. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Законтрактовано до 11 млн кубометрів газу до літа 2018 року по 6 744 грн. за тисячу кубометрів з ПДВ включно. Це значно дешевше від актуального прайслисту «Нафтогазу Україна», який зараз пропонує промисловим споживачам паливо по 9 017 грн.

«Промспецгаз» Дмитра Ветоха також є постачальником газу для держкомпанії «Артем», квартирно-експлуатаціного відділу м. Харків та низки інших установ у різних містах країни.

Колись Ветох керував нині ліквідованим запорізьким ТОВ «Гронінген», оформленим на Сергія Базильського та белізьку компанію «Ліоранта Інвестмент Лімітед».

«Промспецгаз» почав отримувати підряди у червні 2016 року й відтоді отримав їх на суму понад 30 млн грн.

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