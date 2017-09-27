Топ-10 додаткових розпилів на будівництві

Цей огляд присвячено методу злива мільйонів на будівельних роботах, про який багато вже хто чув завдяки трагедії в одеському таборі «Вікторія».

Спосіб полягає в наступному. Спочатку якимись правдами (а інколи і неправдами) відкриті торги на будівництво якого об’єкту. Потім в ході робіт будівельники роблять для себе неочікуване відкриття, що треба зробити ще якісь роботи, які не були враховані первісним проектом. І їм дозволяють вже без відкритих торгів по переговорній процедурі отримати від замовника ще до 50% від вартості основного підряду на оці додаткові роботи.

Саме так пояснювали забудовники «Вікторії» додаткові 11 млн грн. на роботи по пожежній сигналізації після отримання первісних 22 млн грн. на будівництво нових корпусів у таборі з монтажем пожежної сигналізації. При цьому вартість додаткових робіт була лише на кілька сотих відсотка менше від 50% основної угоди. Тобто пересічному спостерігачу цілком зрозуміло, що все це є великою містифікацією спеціально для освоєння якнайбільшої суми грошей у змові з замовниками.

Ми спеціально не говоримо, що це є крадіжка та корупція, оскільки це мають встановити слідчі, прокурори та судді, якщо вони взагалі здатні встановити щось більше, аніж вину 22-річної виховательки, яка формально розписалась як відповідальна за пожежну безпек.

«Наші гроші» проаналізували найбільші угоди на додаткові будівельні роботи, які за останній рік пройшли через «Прозорро» (скачати переговорки на додаткове будівництво) та «Вісник держзакупівель». Ми побачили, що не у кожному випадку є намір саме вкрасти 49,9% від вартості першого підряду. Іноді справді є і виробнича потреба, коли до робіт повертаються через довгий час, коли вартість будматеріалів значно збільшилась через інфляцію та курс долара.

Однак самий зірковий і дорогий об’єкт у нашому хіт-параді – це символ рукодупості.

Зустрічайте – як будівельники Кличка забули запроектувати з’їзд з Подільського мосту, а відтак не внесли відразу в кошторис півмільярда на металеві конструкції Порошенка.

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна (хіт-парад ранжовано по ціні додаткових робіт) Замовник Підрядник 1. «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з’їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро МО-1, МО-2, МО-3, МО-4». 4 333 443 949 у квітні 2017 року 444 591 777 у липні 2017 року Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ТОВ «Еко-буд-трейд»

З обґрунтування у «Прозорро» видно, що додаткові півмільярда виділено через забудькуватість проектувальників:

«Під час формування технічного завдання на залишки робіт по будівництву об’єкту, враховуючи значний обсяг інформації, було допущено суто технічну помилку в частині врахування в ньому повного комплексу робіт, що підлягають виконанню з метою завершення будівництва та здачі в експлуатацію об’єкту. Зокрема, до технічного завдання не увійшли обсяги робіт з виготовлення та монтажу металоконструкцій прогонових будов лівоповоротного з’їзду з Подільського мостового переходу на Рибальський півострів, монтажу деформаційних швів, а також робіт по антикорозійному захисту прогонових будов та влаштуванню гідроізоляції та конструкції дорожнього одягу вищезазначеної споруди».

Дякувати Богу, відсутність з’їзду з мосту побачили ще до того, як цей об’єкт приїхав би відкривати президент Петро Порошенко. Хоча може й не Богу дякувати, бо мова йде про дозамовлення металевих конструкцій, які для цього мосту робить саме завод Порошенка «Кузня на Рибальському» (раніше називався «Ленінська кузня»). Однак самого заводу в тендерній документації немає, оскільки підряд виведено на «прокладочну» фірму «Еко-буд-трейд». Яка вже й віддає сотні мільйонів заводу президента України.

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна Замовник Підрядник 2. Будівництво під’їздної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») у Солом’янському районі. Додаткові будівельні роботи. 174 350 625 грн. у квітні 2011 року. $21,80 млн 200 545 479 у березні 2017 року. $7,41 млн КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ПрАТ «Укратоменергобуд»

Що саме і чому відкореговано в проекті – невідомо, в новій угоді опубліковано лише дані про обсяги робіт по будівництву дороги, без жодних даних про вартість робіт та будівельних матеріалів. Основний обсяг робіт планується на 2018 рік.

Підрядника обирали у 2011 році також без тендеру, але обґрунтування не оприлюднили. Тоді роботи мали виконати до квітня 2012 року, одна що було зроблено і за які гроші – невідомо.

«Укратоменергобуд» Валерія Штогріна був підрядником на будівництві нового офісу Генпрокуратури за часів Януковича. По розкраданню на тому будівництві але з іншими підрядниками Генпрокуратура під керівництвом всіх інших наступників Пшонки не може довести до лави підсудних жодного великого фігуранта.

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна Замовник Підрядник 3. Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську. 177 790 737 у листопаді 2016 року $6,95 млн 71 584 399 у серпні 2017 року $2,76 млн Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ТОВ «Завод Майстер-Профі»

Додатковими роботами названо посилення певної кількості дефектних балок, влаштування мостового полотна. Чому ці роботи не були передбачені початковим проектом – невідомо.

Підрядна фірма «Завод Майстер-Профі» належить Дмитру Мішалову, батьку секретаря міськради Дніпра В’ячеслава Мішалова.

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна Замовник Підрядник 4. «Школа у мікрорайоні «Мобіль» в смт Пісочин, вул. Кушнарьова Є.П. 1-б Харківського району Харківської області» (нове будівництво) 65 169 720 у вересні 2015 року 60 250 500 у грудні 2016 року 26 092 094 у липні 2017 року. Пісочинська селищна рада ТОВ «Стальконструкція ЛТД»

Це одна з найзаплутаніших історій. У 2015 році почали щось робити по тендеру ціною 65 млн грн, але невдовзі покинули роботи через здорожчання матеріалів. В грудні 2016 року уклали першу додаткову угоду ціною 69 млн грн. З цієї суми було оплачено 25 млн грн. і договорір було розірвано через зростання вартості будматеріалів. Ще одна переговорна процедура на додаткові роботи ціною 26 млн грн. була укладена в липні 2017 року.

Тому скільки саме становив кошторис зясувати у «Прозорро» дуже важко. Відтак довіримось президенту Порошенку, який в рамках стрічко-на-камери-перерізальних гастролей 1 вересня повідомив, що школу в Пісочині планувати збудувати за 78 мільйонів, але чотири мільйони вдалось зекономити завдяки боротьбі з корупцією.

Відмітимо, що офіційно переговорні процедури з тим самим підрядником «Стальконструкція ЛТД» Сергія Євеля, що є одним з найулюбленіших підрядників в угрупуванні Геннадія Кернеса, проводились тому, що заміна підрядника – це дорого: «Матеріали, техніка, необхідні ресурси та обладнання підрядної організації, які забезпечують виконання робіт в найкоротші терміни та зменшують значну суму витрат на їх перебазування знаходяться на будівельному майданчику».

Також врахували, що «Після розірвання договору генпідрядник має право забрати належні йому тимчасові споруди та елементи облаштування будівельного майданчика: підкранові шляхи баштового крану, тимчасовий паркан, залізобетонні плити від демонтажу тимчасових доріг, мийка коліс, пожежні щити, опори та прожектори на тимчасове освітлення, елементи тимчасового водогону та інше. Обґрунтування додаткових чи повторних витрат на влаштування тимчасових будівель і споруд та облаштування будівельного майданчика є недоцільними та неоправданими».

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна Замовник Підрядник 5. Додаткові будівельні роботи по об’єкту: «Будівництво ліцею на 22 класи на ділянці № 13 в шостому мікрорайоні житлового масиву Осокорки-Північні у Дарницькому районі» 84 276 453 у травні 2016 року 42 031 935 у серпні 2017 року Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» ТОВ «Варда спецбуд монтаж»

Чому не врахували зовнішні інженерні мережі у первісній угоді – невідомо, вартість додаткових робіт становить 49,87% від первісної угоди, тобто на одну десяту відсотка менше від дозволеної законом межі для додаткових угод.

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна Замовник Підрядник 6. Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі м. Києва». 403 563 775 у вересні 2012 року. $50,44 млн 40 106 623 у травні 2017 року. $1,52 млн Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» Корпорація «Альтіс-Холдинг»

Додаткові будівельні роботи «пов’язані з забезпеченням реалізації проекту відповідно до його функціонального призначення». Кошти виділяли на реконструкцію Поштової станції, фарбування Річкового вокзалу, тощо. Виглядає так, що по ходу реконструкції справді вирішили зробити щось, що не планували робити п’ять років тому.

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна Замовник Підрядник 7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт). 386 797 148 у липні 2017 року 34 573 126 у серпні 2017 року Служба автомобільних доріг у Полтавській області ТОВ «Ростдорстрой» з угрупування Генадія Труханова і Олександра Жукова

Відкриті торги провели, викинувши пару конкурентів, один з яких («УПС») є крутим фаворитом державних шляховиків у Дніпропетровській області. А згодом докинули ще трохи мільйонів на ремонт інших шматків траси, про які мова у первісному тендері взагалі не йшла.

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна Замовник Підрядник 8. Реконструкція вул. І. Мечникова (від вул. Пекарської до вул. Личаківської). 67 189 455 у вересні 2015 року. $3,05 млн 33 590 388 у грудні 2016 року $1,24 млн Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» (формально засновниками є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон)

З точки зору піару – у цьому випадку найкраще пояснювали чому виникла неочікувана потреба у додаткових роботах: «виявлено ґрунтові води…», «виявлено кам’янистий мергель…», «прокладання дороговартісних склопластикових труб в виявлених непередбачуваних існуючих геологічних умовах»…

Однак повірити у те, що геологи і шляховики не знали що насправді знаходиться під землею, заважають опосередковані показники. Додаткові роботи коштують 49,99% від первісної угоди, тобто на одну соточку дешевше від дозволених законом 50%. І саму угоду на додаткові роботи було укладено 29 грудня, за два дні до закриття бюджетного року. А вже в березні 2017 року її продовжили на невизначений термін.

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна Замовник Підрядник 9. Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35. Коригування. 49 026 070 у листопаді 2016 року. Суму первісної угоди кілька разів зменшували і зрештою оплата по ній склала 34 248 669 грн. 28 973 296 у серпні 2017 року Спеціалізоване комунальне підприємство «Харківзеленбуд» Харківської міської ради ТОВ «Київська будівельна компанія-Плюс» (Євгеній Волк, Ірина Іващенко, Наталія Робак)

У цьому випадку начаклувались взагалі до непозбувної бентеги. Харківські зеленбудівці на «голубому глазу» написали, що «загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору». Однак вартість первісної угоди становить 49 мільйонів, а додаткової – 29 мільйонів. І тут жодна арифметика не пояснює маніпуляцію замовника. Хіба що якась нелінійна алгебра.

Об’єкт Перша ціна Додаткова ціна Замовник Підрядник 10. Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт) 274 835 000 у липні 2017 року. 24 319 766 у серпні 2017 року Служба автомобільних доріг у Полтавській області ТОВ «Ростдорстрой»

Замовили ремонт інших ділянок доріг, який не замовляли спочатку по результатами тендеру, розіграного між двома одеськими фірмами. Як і у іншому випадку з нашого хіт-параду під номером 7, полтавські шляховики викинули з торгів несистемного конкурента «Ростдорстроя».

Загалом в огляд потрапило понад 400 угод на додаткові будівельні роботи по переговорній процедурі на загальну суму 2,41. Лише лідер рейтингу «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» ціною 444 млн грн. проводився через паперовий «Вісник держзакупівель», тому його немає у ексель-табличці, яку ми зробили з «Прозорро» за період з 1 серпня 2016 року по 25 вересня 2017 року.

Регіональний розподіл

Регіон Сума, грн. 1. Київська 947 625 143 2. Харківська 246 502 583 3. Дніпропетровська 225 755 851 4. Полтавська 174 400 830 5. Одеська 148 480 600 6. Донецька 101 952 959 7. Запорізька 78 544 069 8. Львівська 68 280 061 9. Черкаська 56 542 485 10. Хмельницька 50 051 633 11. Рівненська 49 777 504 12. Чернівецька 48 341 208 13. Луганська 32 193 141 14. Вінницька 32 005 742 15. Закарпатська 27 594 473 16. Чернігівська 22 381 605 17. Житомирська 19 918 653 18. Миколаївська 18 769 498 19. Херсонська 18 279 464 20. Івано-Франківська 17 814 873 21. Кіровоградська 12 435 130 22. Сумська 9 017 990 23. Волинська 2 543 879 24. Тернопільська 537 029 Разом 2 409 746 403,35

Найбільші отримувачі підрядів по додатковим роботам:

Підрядник Сума, грн. 1. ПрАТ «Укратоменергобуд» 200 545 480 2.ТОВ «Ростдорстрой» 145 714 197 3. ТОВ «Завод Майстер-Профі» 71 584 399 4.ТОВ «Стальконструкція лтд» 60 250 500 5.ТОВ «Варда спецбуд монтаж» 55 532 498 6.ТОВ «Альтіс-Констракшн» 47 285 567 7.Корпорація «Альтіс-Холдинг» 40 105 893 8.КП «Міськелектротранссервіс» (Харків) 39 839 194 9. ТОВ «Паркінг+» 37 680 167 10. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» 34 040 388

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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