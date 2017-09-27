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Працівницю Солом’янського суду взяли під домашній арешт за «злив» інформації адвокату, якого теж арештували

27 Вересня 2017

Адвокат Юрій Сівовна

Адвокату компанії «Правочин» Юрію Сівовні 26 вересня Cолом’янський районний суд призначив домашній арешт з носінням електронного браслета.  Про це повідомляє кореспондент «Наших грошей» із зали суду.

Слідство підозрює Сівовну та працівницю Солом’янського суду Інну Паламарчук у втручанні в автоматизовану систему документообігу суду «Д-З». Інна Паламарчук є помічницею судді Солом’янського районного суду Сергія Агафонова, сам суддя проходить у справі як свідок. Вона також знаходиться під домашнім арештом.

Сівовні та Паламарчук загрожує до 6 років позбавлення волі.

Паламарчук, за версією слідства, повідомляла Сівовні інформацію щодо обшуків НАБУ у провадженні щодо заволодіння службовими особами одного з агрохолдингів 1,13 млрд грн, отриманими як відшкодування податку на додану вартість.

Неабияку активність помічниці судді Агафонова НАБУ зафіксувало у червні 2016.

За версією правоохоронців, Паламарчук, яка вчилася з авдокатом Юрієм Сівовною в Міжнародній академії управління персоналом, моніторила всі клопотання, подані до Солом’янського суду НАБУ щодо обшуків в осіб, пов’язаних з агрохолдингом.

Прямого доступу до системи «Д-З» у Паламарчук не було, тож вона користувалася логіном та паролем працівниці кримінальної канцелярії Солом’янського районного суду Катерини Ігнатушиної – остання у справі проходить як свідок.

Паламарчук не раз «отримувала несанкціонований доступ до автоматизованої системи документообігу суду, несанкціоновано перехоплювала інформацію, а саме за номером кримінального провадження, в автоматизованій системі документообігу суду – комп’ютерній програмі «Д-3», знаходила, відкривала та ознайомлювалася з інформацію про надходження та реєстрацію відповідних клопотань в Солом’янському районному суді м. Києва».

Після цього Паламарчук телефонувала Сівовні, зустрічалася з ним, передавала йому копії електронних проектів ухвал слідчого судді. Правоохоронці зафіксували, що після таких зустрічей Сівовна зустрічався зі своїм шефом із адвокатської компанії «Правочин» Олександром Оніщенком.  Під час обшуку НАБУ в адвокатському об’єднанні «Правочин» правоохоронці знайшли копії згаданих вище ухвал.

На останній суд по обранню запобіжного заходу Сівовні його захист приніс низку довідок, які позитивно характеризують адвоката. Один із таких папірців підписав настоятель якогось храму. Однак суд прийняв рішення про домашній арешт адвоката терміном на два місяці, який набере чинності після спливу терміну апеляційного оскарження.

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