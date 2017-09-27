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Освітяни Харківщини через антиросійські санкції відкинули дешевші автобуси Святаша за 3 мільйони

27 Вересня 2017

Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області 29 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ «Бюро (центр) науково-технічних та економічних досліджень та послуг» («БНТЕД») шкільних автобусів на 3,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 жовтня поставлять два автобуси Еталон А08116Ш Євро 5 виробництва ТОВ «Чернігівський автозавод» із корпорації «Еталон» у 2017 році на 29 місць по 1,65 млн грн.

Гарантійний строк становить два роки або 100 тис км пробігу.

За такою ж ціною цю модель днями замовила у ТОВ «Окраїна» Комишуваська селищна рада Запорізької області. Крім того, у відкритих джерелах його можна знайти у продажу за $61 856, або 1,63 млн грн.

Ціна угоди на 0,04%, або 1 200 грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,30 млн грн.

Дорожчим конкурентом була вищезгадана «Окраїна» Олександра Рибальченка з такими ж автобусами Еталон А08116Ш.

Натомість ТОВ «Радіал-Україна» та ІП «АІС-Полтава» пропонували на 14% нижчі ціни за автобуси АС-Р-4234 «Мрія», виробником яких значилось харківське ТОВ «Виробниче об’єднання «Авто-Холдінг». Однак замовник відхилив їх, оскільки пропонований товар є переобладнаним автобусом ПАЗ-4234 виробництва ТОВ «Павловський автобусний завод» (Росія) із російського концерну «ГАЗ», яке підпадає під санкції РНБО України.

Фірма «АІС-Полтава» скаржилась в АМКУ, проте адмінколегія не задовольнила скаргу.

Столичний «БНТЕД» зі статутним капіталом 3 тис грн. належить Тетяні Кривошеї і директору Роману Жухевичу. Також Кривошея володіє ПП «Комунтехніка», яким теж керує Жухевич. Фірми мають спільний сайт.

Засновником київської «Радіал-Україна» є ТОВ «Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова. «Гармонія» прописана в Києві по пров. Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній «АІС». Останнє пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим. Куліков раніше керував ПІІ «Автоінвестстрой-Брок» і ТОВ «АІС-Моторс» з тієї ж групи.

Фірму «АІС-Полтава» записано на Сергія Труша і Андрія Цюрупу, який у 2015 р. йшов у Полтавську облраду від партії «Сила людей». Директором є Вадим Вашак, який керував ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава» Олега Шаблатовича – бізнес-партнера дружини Святаша Лариси по «ВО «Авто-Холдінг».

Нагадаємо, поліція підозрює посадовців ДП «Український центр сертифікації та захисту споживачів» та низки приватних структур у фальсифікації даних про відповідність екологічним нормам шкільних автобусів, які закуповують освітяни України.

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