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Оштрафовано посередника, який з Солом’янським суддею погорів на хабарі $22 тисячі для вирішення питання з замміністра юстицї

27 Вересня 2017

Помічник адвоката Віталій Холоденко, який у січні цього року був затриманий у Києві разом із суддею Солом’янського райсуду Сергієм Зінченком на хабарі у $22 тис., пішов на угоду зі слідством та був засуджений до 25,50 тис грн. штрафу. Про це свідчить вирок Шевченківського райсуду Києва від 19 вересня.

Згідно з матеріалами справи, у листопаді 2016-го Холоденко за винагороду обіцяв підприємцю посприяти у знятті обтяжень з нерухомого майна у столиці, яке перебувало в іпотеці банку.

Для прискорення справи Холоденко звернувся по допомогу до свого знайомого, який «мав широке коло зв’язків у державних установах, органах і підприємствах», а саме – до судді Солом’янського райсуду Києва Сергія Зінченка.

Останній погодився допомогти, оцінивши вирішення питання у $20-25 тис., при цьому Холоденку пообіцяв з цієї суми винагороду в $1 тис.

Впродовж листопада 2016-го – січня 2017-го Холоденко та Зінченко неодноразово зустрічалися з підприємцем для обговорення  справи на парковці біля ТЦ «Аладін» та у самому торговельному центрі.

Згідно з матеріалами суду, під час однієї з таких зустрічей суддя Зінченко запевнив підприємця, що «питання зняття обтяжень з нерухомого майна… він буде вирішувати шляхом впливу на службових осіб Міністерства юстиції, а саме заступника Міністра юстиції, який організовує та контролює роботу державних реєстраторів, і забезпечить виключення інформації про обтяження нерухомого майна з державних реєстрів держателем яких є Міністерство юстиції».

Зінченко та Холоденко були затримані 26 січня при отриманні $22 тис. хабара.

Спочатку дії Холоденка кваліфікували за ч.4 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), за якою йому загрожувало від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Однак до суду його справа надійшла разом з угодою про визнання винуватості за ч. 2 ст. 369-2 (отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави; штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 2 до 5 р. позбавлення волі).

Шевченківський суд 19 вересня затвердив угоду, за якою Холоденко отримав покарання у вигляді штрафу у 25 тис. 500 грн.

Вирок набуде чинності через місяць, коли спливе термін апеляційного оскарження.

Зауважимо, що про затримання Зінченка та Холоденка звітували на своїх сторінках у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та НАБУ.

Щодо судді Сергія Зінченка – то його справа ще розслідується. Його дії також були перекваліфіковані, про що вказується у постанові Печерського райсуду від 24 липня про продовження дії запобіжного заходу щодо Зінченка у вигляді особистого зобов’язання.

Зокрема, зі звинувачень зникли ч.2 ст. 27 (підбурювання до злочину) та  ч.3 ст. 369 – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка передбачає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією або без.

Зараз Зінченку інкримінують замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, не доведеному до кінця з причин, що не залежали від його волі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190;  від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією).

Крім того, як витікає з цієї постанови Печерського суду, 12 липня досудове розслідування справи проти Зінченка  було продовжено до 26 листопада.

Нагадаємо також, що у січні Галицький суд Львова відмовився взяти суддю Зінченка під арешт, призначивши йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, терміни якого згодом були продовжені.

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