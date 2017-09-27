Міськрада на Луганщині без тендеру замовила тротуар рідній фірмі свого секретаря

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Секретар Сватівської міськради Дмитро Романенко

Сватівська міська рада (Луганська обл.) 22 вересня за неконкуретною процедурою уклала угоду з ПП «Юридична фірма «Каррал» будівництво тротуару вартістю 793 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро»

Замовлено роботи з будівництва тротуару по вул. Садовій в м. Сватове. «ЮФ «Каррал» надала гарантійний термін робіт один рік. Але саму вартість робіт та матеріалів замовник не оприлюднив.

Роботи потрібно закінчити протягом чотирьох місяців.

ПП «ЮФ «Каррал» зареєстроване в м. Рубіжне Луганської області на Олексія Калабкіна, який з березня минулого року є і директором фірми. Калабкін проживає в ішому місті Луганської області – Сєвєродонецьку. Саме в цьому місті прописаний попередній власник фірми – Дмитро Романенко.Нині це секретар Сватівської міськради, про заробіток в «ЮФ «Каррал» він вказав в своїй декларації за 2016 рік. Романенко обрався до міськради за підтримки партія «Батьківщина», від цієї партії на місцевих виборах 2015 року був спостерігачем Калабкін.

За даними «Прозорро», ЮФ «Каррал» отримала держзамовлень на 3,33 млн грн., всі від установ Донецької та Луганської областей.

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