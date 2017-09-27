Мінюст дав 22 мільйони на захист від позову Татарстану щодо рейдернутої Коломойським «Укртатнафти» (прайс адвокатів)

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27 Вересня 2017

Міністерство юстиції України 30 серпня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Winston & Strawn LLP» (Франція) юридичних послуг на $875 тис, або 22,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Відповідно до розпорядження уряду, тендер провели за переговорною процедурою, бо закупівля юридичних послуг пов’язана із захистом прав та інтересів держави.

У 2017 р. фірма продовжить представляти замовника у справі за позовом Татарстану та його Міністерства земельних ресурсів та майнових відносин до України, слухання по якій призначено на березень 2018 р. Ця справа майже повністю повторює справу за позовом ВАТ «Татнафта» вартістю $112 млн плюс відсотки, яку українська сторона програла за представництва «Winston & Strawn LLP» в арбітражі в 2014 р. та в апеляції в 2016 р. Зараз позовні вимоги ґрунтуються на ідентичних фактах і подіях, змінився лише позивач.

Нагадаємо, «Татнафта» подала позов у справі про захоплення групою «Приват» нафтопереробного заводу «Укртатнафта» ще в 2008 р., коли уряд очолювала Юлія Тимошенко. Рейдерське захоплення і рішення українських судів, через які у «Татнафти» відібрали акції «Укртатнафти», були розцінені як порушення Україною угоди з Росією про залучення і взаємний захист інвестицій (1998 р.). Відповідні рішення «Нафтогазу», які допомагали структурам «Привату» укорінитись на кременчуцькому заводі, тоді приймались за участі Ігоря Діденка, який раніше був замголови «Нафтогазу».

Сума нинішнього договору з «Winston & Strawn LLP» включає:

  • $713 тис – на 2 378 годин послуг самого виконавця;
  • $152 тис – на 236 годин послуг третіх осіб з витратами;
  • $7 тис – на перекладацькі послуги в обсязі 100 тис слів по $0,07 за слово;
  • $3 тис – на поїздки адвокатів (два зворотні квитки Париж-Вашингтон – $2 500, два проживання в готелі – $400, чотири таксі з/в аеропорт і по місту – $100).

Погодинна ставка партнера «Winston & Strawn LLP» Марії Костицької становить $650, адвоката Поля Люільє – $350, адвоката Еліни Вільчинської – 170, помічника адвоката Стефана Олів’є – $100.

Послуги третьої особи професора та баристера Малколма Шау QC коштують $800, а професора Вільяма Батлера і професора Оксани Олійник – $600 за годину.

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