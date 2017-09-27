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«Донецькі» розіграли між собою постачання державній шахті вогнегасників, завищивши ціни в рази

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ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (м. Вугледар, Донецька область) 19 вересня за результатами відкритих торгів уклало договір з ПрАТ «Макіївський завод «Факел» на постачання вогнегасників на суму 2,03 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

«Макіївський завод «Факел» має в 2017-2018 роках поставити шахтарям 600 вогнегасників шахтних ВП-8 по 2540 грн./од. та 300 од. вогнегасників шахтних ВВШ9 по 1690 грн./од.

Єдиним конкурентом переможця на торгах було київське ТОВ «Національна товарно-сировинна компанія», пропозиція якого була на 0,4% дорожчою.

З сертифікату відповідності та паспорту вогнегасника, які подані в пропозиції переможця, під «вогнегасник шахтний ВП8» фактично розуміється вогнегасник порошковий ВП-8, що виробляється «МЗ «Факел» за ТУ У 12.05781213,003-98. Продавці пожежної техніки пропонують вогнегасники ВП-8 з подібними технічними характеристиками в середньому по ціні 400 грн. за од., а максимально (ВП-8 з позначкою «шахтний») – на рівні 1300 грн./шт. Тобто, мінімум вдвічі дешевше, ніж закупили шахтарі.

Так само на рівні 400,00 грн. коштує вогнегасник порошковий ВП-9, який за своєю здатністю щодо гасіння модельного вогнища пожежі має коефіцієнти ефективності за класами пожеж А та В аналогічні вогнегаснику порошковому ВП-8. Вогнегасник шахтний ВВШ9 у вільному продажу майже не зустрічається, втім вогнегасники зі схожою вогнегасною здатністю та подібними технічними характеристиками коштують на рівні цін на вогнегасники ВП-8, ВП-9.

Іншій вугледарській шахті – ДП «Шахта ім. М.С. Сургая», – МЗ «Факел» пропонує вогнегасники ВВШ-9 за ціною 977,5 грн./од. а вогнегасники ВП-8 – за ціною 1475,5 грн./од. Тобто, на 73% дешевше, ніж ця продукція була куплена «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1».

«МЗ «Факел» раніше було відомим українським підприємством з виробництва вогнегасників, яке до початку збройного конфлікту на сході України розташовувалося в нині непідконтрольній уряду Макіївці (Донецька область). На даний час завод офіційно перереєстрований в м. Києві та в офіційних довідках зазначає, що нібито переніс виробничі потужності до с. Петро-Михайлівка.

Кінцевими бенефіціарами «МЗ «Факел» вказані Роман Мозолєв, Яна Чоботок, Оксана Шалободіна, Євген Співак та Євген Сакович.  Двоє останніх є відомими донецькими бізнесменами та володіють частками в статутних капіталах щонайменше 15 юридичних осіб, серед яких, зокрема, ТОВ «Гортехносервіс» (володіє 83% акцій виробника саморятівників для шахтарів ПАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури»). Раніше Євген Співак також входив до складу наглядової ради ПрАТ «Красноармійський динасовий завод» Гурама Немсадзе – син Гіві Немсадзе, якого ЗМІ називають «правою рукою» Ріната Ахметова і якого підозрювали у створенні злочинного угруповування та вбивстві 57 людей.

«Національна товарно-сировинна компанія» зі статутним капіталом в тисячу грн. зареєстроване в Києві, на мешканців Донецької області Сергія Страхова, Артема Будура та Володимира Пєлєха. Єдиним працівником  фірми є її директор Євген Колесніков. В 2015 році Будур та Пєлєх спільно з Яною Чоботок («МЗ «Факел») придбали частину акцій ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна», але згодом вийшли зі складу акціонерів.

Згідно сертифікату відповідності на вогнегасник порошковий ВП-8,«МЗ «Факел» використовує вогнегасний порошок «Про-мікс АВС 50», який виробляє ТОВ «Про-мікс». В складі тендерної пропозиції «Національна товарно-сировинна компанія» надала лист «МЗ «Факел» яким завод уповноважив фірму бути своїм офіційним представником (дилером).

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