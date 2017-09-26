«Укргідроенерго» відписало «Турбоатому» 92 мільйони за роботи на Каховській ГЕС

ПАТ «Укргідроенерго» 22 вересня уклало угоду з ПАТ «Турбоатом» про реконструкцію гідроагрегату станційний №1 філії «Каховська ГЕС» за 92,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На нове гідротурбінне обладнання піде 70,16 млн грн., на модернізоване гідротурбінне обладнання – 6,26 млн грн., на будівельні роботи – 15,47 млн грн., на випробування та участь у введенні в експлуатацію – 119 тис грн.

Додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації. «Турбоатом» є виробником гідротурбіни типу ПЛ 20-В-800 і володіє проектною документацією, тому лише він може її реконструювати, виконати шефмонтаж і пусконалагоджувальні роботи, провести натурні випробування індексним методом та надати дворічну гарантію.

Строк поставки обладнання, виконання робіт і надання послуг – до кінця 2018 року.

За підсумковою відомістю ресурсів на будівельні роботи, різна арматурна сталь коштує 13 575 грн./т, що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Електроди Э46, Э42 та Э42А замовили по 40 грн./кг. У серпні ціни подібних електродів у ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» починалися від 36 грн./кг.

Найменування обладнання Креслення Од. виміру Кількість, од. Ціна, грн./од із ПДВ Апарат напрямний 1-ГТ 197347 СБ к-т 1 4 344 000 Вал турбіни 1-ГТ 195156 СБ к-т 1 27 000 000 Установка камери робочого колеса 1-ГТ 193506 С Б к-т 1 21 000 000 Підшипник напрямний (з вкладками із матеріалу марки «Тордон») 1-ГТ 197201 СБ к-т 1 5 400 000 Установка лекажного агрегату з двома насосами 1-ГТ 197202 СБ к-т 1 936 000 Площадки та сходи маслоприймача 1-ГТ 197200 СБ к-т 1 624 000 Шафа управління лекажними агрегатами к-т 1 86 400 Установка датчиків рівня води в кришці турбіни 1-ГТ 197206 СБ к-т 1 48 000 Шафа управління відкачуванням дренажу із кришки турбіни к-т 1 87 600 Установка витратоміру на трасі підводу води до підшипника турбіни 1-ГТ 197207 СБ к-т 1 198 000 Інструмент для монтажу ВГТ-9751 к-т 1 456 000 Колесо робоче: 1-ГТ 197284 СБ к-т 1 8 940 000 Ущільнення лопаті І-ГТ 197285 СБ к-т 1 1 906 043 Кришка 1-ГТ 169614 СБ к-т 1 119 549 Корпус р.к. 1-ГТ 194248 СБ к-т 1 2 412 136 Поршень 2-ГТ 197286 СБ к-т 1 761 846 Серга 2-ГТ 194247 СБ к-т 1 339 571 Заглушка лопаті 3-ГТ 169339 СБ шт. 4 18 564 Облицювання днища 2-ГТ169212-01 СБ к-т 1 612 960 Облицювання циліндра 1-ГТ 169199 СБ к-т 1 483 480 Клапан зливний ГТН 265/1 шт. 4 5 448 Деталі робочого колеса к-т 1 2 208 367 Маслоприймач 1-ГТ 195055 СБ-(01) к-т 1 144 000

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