«Укргідроенерго» відписало «Турбоатому» 92 мільйони за роботи на Каховській ГЕС

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
26 Вересня 2017
ПАТ «Укргідроенерго» 22 вересня уклало угоду з ПАТ «Турбоатом» про реконструкцію гідроагрегату станційний №1 філії «Каховська ГЕС» за 92,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
На нове гідротурбінне обладнання піде 70,16 млн грн., на модернізоване гідротурбінне обладнання – 6,26 млн грн., на будівельні роботи – 15,47 млн грн., на випробування та участь у введенні в експлуатацію – 119 тис грн.
Додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації. «Турбоатом» є виробником гідротурбіни типу ПЛ 20-В-800 і володіє проектною документацією, тому лише він може її реконструювати, виконати шефмонтаж і пусконалагоджувальні роботи, провести натурні випробування індексним методом та надати дворічну гарантію.
Строк поставки обладнання, виконання робіт і надання послуг – до кінця 2018 року.
За підсумковою відомістю ресурсів на будівельні роботи, різна арматурна сталь коштує 13 575 грн./т, що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
Електроди Э46, Э42 та Э42А замовили по 40 грн./кг. У серпні ціни подібних електродів у ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» починалися від 36 грн./кг.
|Найменування обладнання
|Креслення
|Од. виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од із ПДВ
|Апарат напрямний
|1-ГТ 197347 СБ
|к-т
|1
|4 344 000
|Вал турбіни
|1-ГТ 195156 СБ
|к-т
|1
|27 000 000
|Установка камери робочого колеса
|1-ГТ 193506 С Б
|к-т
|1
|21 000 000
|Підшипник напрямний (з вкладками із матеріалу марки «Тордон»)
|1-ГТ 197201 СБ
|к-т
|1
|5 400 000
|Установка лекажного агрегату з двома насосами
|1-ГТ 197202 СБ
|к-т
|1
|936 000
|Площадки та сходи маслоприймача
|1-ГТ 197200 СБ
|к-т
|1
|624 000
|Шафа управління лекажними агрегатами
|к-т
|1
|86 400
|Установка датчиків рівня води в кришці турбіни
|1-ГТ 197206 СБ
|к-т
|1
|48 000
|Шафа управління відкачуванням дренажу із кришки турбіни
|к-т
|1
|87 600
|Установка витратоміру на трасі підводу води до підшипника турбіни
|1-ГТ 197207 СБ
|к-т
|1
|198 000
|Інструмент для монтажу
|ВГТ-9751
|к-т
|1
|456 000
|Колесо робоче:
|1-ГТ 197284 СБ
|к-т
|1
|8 940 000
|Ущільнення лопаті
|І-ГТ 197285 СБ
|к-т
|1
|1 906 043
|Кришка
|1-ГТ 169614 СБ
|к-т
|1
|119 549
|Корпус р.к.
|1-ГТ 194248 СБ
|к-т
|1
|2 412 136
|Поршень
|2-ГТ 197286 СБ
|к-т
|1
|761 846
|Серга
|2-ГТ 194247 СБ
|к-т
|1
|339 571
|Заглушка лопаті
|3-ГТ 169339 СБ
|шт.
|4
|18 564
|Облицювання днища
|2-ГТ169212-01 СБ
|к-т
|1
|612 960
|Облицювання циліндра
|1-ГТ 169199 СБ
|к-т
|1
|483 480
|Клапан зливний
|ГТН 265/1
|шт.
|4
|5 448
|Деталі робочого колеса
|к-т
|1
|2 208 367
|Маслоприймач
|1-ГТ 195055 СБ-(01)
|к-т
|1
|144 000
Tеги | Будівництво, Енергетика