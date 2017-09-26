Турки вперше виграли 94 мільйона на латання доріг Запоріжжя замість комунальників

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26 Вересня 2017

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради 21 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» поточний ремонт доріг на 94,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч виконають холодне фрезерування, улаштування дорожніх покриттів, розбирання та встановлення бортових каменів, виправлення висотних позначок горловин оглядових та зливостічних колодязів, нанесення розмітки, утилізацію будівельного сміття.

В оприлюдненому кошторисі ціни вказано без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складських витрат. Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 (А-40) коштує 1 374 грн./т, суміш ЩМА-20 – 2 231 грн./т, бортові камені БР100.30.18 – 179 грн./шт.

Влітку на аналогічному тендері департаменту вартістю 133,72 млн грн., виграному КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Запорізької міської ради, бортовий камінь був на третину дешевшим – 131 грн./шт. Крім того, у серпні на тендері Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради він коштував 156 грн./шт., а в липні на тендері Черкаської САД – 150 грн./шт. без ПДВ і доставки.

Днями Сумська САД замовила суміш ЩМА-20 по 2 067 грн./т без ПДВ і доставки.

Гарантійний строк на послуги з середнього ремонту доріг становить три роки.

На заробітну плату піде 1,49 млн грн., тобто півтора відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 469 тис грн.

Ціна угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 95,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

Фірма-переможець уперше виграла тендер нинішнього замовника на поточний ремонт. Раніше такі замовлення отримувало тільки вищезгадане «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів».

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