Після публікації «Наших грошей» НАЗК перевірить ректора Одеського університету, який приховав бізнес дружини

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларації ректора Одеського економічного університету Михайла Звєрякова, який за підсумком 2016 року не задекларував бізнес дружини. Про це свідчить відповідь НАЗК на звернення Центру протидії корупції.

Як повідомляли «Наші гроші», ректор Одеського національного економічного університету Михайло Звєряков в декларації за 2016 рік не вказав внесок дружини до статутного фонду ТОВ «КУА “Гіз Капітал”» розміром 6 млн грн.

ТОВ «КУА “Гіз Капітал”» заснували у березні 2015 року дружина ректора Наталія Звєрякова та депутат Одеської міськради від «Опозиційного блоку» Оксана Гончарук.

У червні цього року власники ТОВ «КУА “Гіз Капітал”» змінились – бенефіціаром став Андрій Чернухін, а керівником Олена Ярмощук.

Андрій Чернухін – військовий пенсіонер, раніше працював заступником директора ТОВ «Глобал Енерджi» з орбіти російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

Згідно з даними Smida, Чернухін є акціонером та членом наглядової ради ПАТ «Запорізький кабельний завод», яке контролюють ТОВ «Запорiжтрансформатор» з групи «Енергетичний стандарт» Григоришина та ПЗНВIФ «Четвертий» ТОВ «КУА “Сварог Ессет Менеджмент”», де торік проводили обшуки щодо махінацій з інвестпрограмами «Полтаваобленерго».

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