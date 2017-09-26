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Нацгвардія замовила концертну вантажівку зі сценою за 4 мільйони

26 Вересня 2017

Військова частина 3078 Національної гвардії України (м. Київ) 29 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» спеціальний мобільний концертний комплекс за 4,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 грудня для проведення різних заходів за відсутності стаціонарних концертних майданчиків поставлять мобільний концертний комплекс у такому складі:

  • вантажний автомобіль МАЗ 4х2 або еквівалент із кузовом-фургоном, обладнаним системами опалювання та вентиляції;
  • причіп-трансформер «сцена» у розгорнутому вигляді шириною 5,1 м, довжиною 6,3 м (з акустичними порталами – 9,3 м), висотою до 5 м;
  • концертна, світлова та мультимедійна апаратура (повний перелік додано);
  • дизель-генератор із подовжувачем.

Модель шасі та ціни окремих складових комплексу не оприлюднено. Гарантійний строк становить рік або 30 тис км пробігу. Передбачено аванс у розмірі 70% на строк до трьох місяців, решту оплатять протягом десяти днів після поставки.

Переможець отримав підряд без конкуренції. Ціна угоди з ним на 0,03%, або 1 тис грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка дорівнювала 4,00 млн грн.

Засновниками «Спец-Ком-Сервісу» з Вишневого є директор Сергій Калюш і Михайло Городових. Усього з 2011 року він виграв тендерів на 264,37 млн грн., із яких 164,23 млн грн. – у Національної гвардії України.

Рік тому прокуратура відкрила провадження проти посадовців Нацгвардії, котрі нібито сприяли перемогам «Спец-Ком-Сервісу» на торгах щодо закупівлі автомобільної техніки. Нещодавно суд дозволив слідчим доступ до інформації про рахунки фірми.

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