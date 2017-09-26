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Напередодні віджиму «Victoria Gardens» рейдер позичив 1,85 мільйона у сбушника часів Януковича

26 Вересня 2017

Петро Бігун, який нещодавно в результаті рейдерської атаки став новим формальним власником великого торгово-розважального центру «Victoria Gardens» у Львові, цього року отримав у подарунок квартиру у Києві і взяв нібито у борг 1,85 млн грн від генерал-майора СБУ часів Януковича. Про це свідчить витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно.

22 вересня львівський ТРЦ «Victoria Gardens» повідомив про другу рейдерську атаку на ТРЦ, у результаті якої новим «власником» ТОВ «Фенікс-Капітал», на яке зареєстровано ТРЦ «Victoria Gardens», став Бігун Петро Анатолійович, а «директором» – Оджаклі Айтач (звільнений у грудні 2016-го колишній директор підприємства). Перша рейдерська атака була у червні.

Напередодні захоплення торгового центру, Петро Бігун у квітні оформив на себе квартиру по вулиці Михайла Донця у Києві площею 86 кв м, яку отримав в подарунок від невідомого. Через місяць на цю ж квартиру були внесені дані щодо договору іпотеки, виданого 18 травня. Як свідчить витяг з реєстру нерухомості, того дня Бігуну позичив 1,85 млн грн Дмитро Білоус. Гроші має повернути у листопаді 2018 року.

Позичальник генерал-майор Дмитро Білоус у часи Януковича працював заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Також відомо, що у 2009-2010 роках він перебував на посаді замначальника управління СБУ у Закарпатській області. Місцеві журналісти писали про участь Білоуса у приватизації історичного комплексу «Корона» в Ужгороді за заниженою на 10 млн грн ціною.

Петро Бігун родом з міста Дудинка Краснодарського краю РФ. Відомо, що раніше Бігун працював на посаді слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва.

Із судового реєстру відомо, що 7 квітня у Голосіївському райсуді Києва зареєстрували кримінальне провадження проти Петра Бігуна, звинувативши його у службовій підробці. Згідно з обвинувальним актом, працюючи слідчим у прокуратурі Києва, Бігун складав завідомо неправдиві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Угоду про визнання винуватості сторони уклали ще 31 березня. Згідно з нею, суд визнав Бігуна винним, однак на підставі ст. 75 ККУ звільнив від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Згідно з даними реєстру МВС, у серпні 2016 року Петро Бігун зареєстрував право власності на автомобіль «Mercedes-Benz» S500L 2005 року випуску, а у грудні – в стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП. Суд визнав Бігуна винним, однак, провадження у справі закрили через закінчення строку накладення адміністративного стягнення.

Нагадаємо, рейдерські атаки на ТРЦ «Victoria Gardens» відбулись у червні і вересні шляхом зміни засновників у ТОВ «Фенікс-Капітал», яке і володіє найбільшим торговим центром Західної України.

Зміни до установчих документів «Фенікс-Капіталу» вносила державний реєстратор Київської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» Анастасія Петрик. Вона ж фігурувала у минулорічній історії довкола корпоративного конфлікту ТОВ «АПА “Агросвіт”», як державний реєстратор Київської обласної філії ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень».

Перша атака на ТРЦ відбулась 23 червня, і відзначилась не лише змінами в держреєстрі, а й акціями фізичного впливу. На той час, згідно з договором, ТРЦ повинна була охороняти фірма «Альфа Безпека» (договір діяв до 15 серпня 2017 року).

Як повідомляли «Наші гроші», вказана у ЄДР адреса Петра Бігуна – м.Київ, вул. Генерала Тупикова, будинок 31/2, корпус А. Це колишній відомчий гуртожиток. Таку ж адресу прописки у протоколі зборів «Альфа Безпека» показав директор охоронного агентства Сергій Оніщенко.

У свою чергу ТОВ «Охоронна компанія «Альфа Безпека» заснована вихідцем із Львівщини Леонідом Матейком. Фірма прописана в Києві по вул. Полтавській, 10, офіс 237. Це приміщення у лютому 2015 року купив Михайло Купранець, батько заступника Голови Нацполіції – начальника Департаменту захисту економіки НПУ Ігоря Купранця.

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