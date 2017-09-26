Лікарня в Слов’янську приховала кошторис ремонту, на який без тендеру виділила мільйон

КЛПЗ «Вузлова лікарня міста Слов’янська» (Донецька обл) 15 вересня за неконкурентною процедурою уклало договір із ФОП Гусєв Віктор Анатолійович щодо робіт з капітального ремонту вартістю 915 тис грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Роботи будуть проведені за адресою вул. Маломіська, 142 в Слов’янську ФОП Гусєв надав гарантію на роботи в 10 років. Календарним графіком передбачено виконання робіт до кінця грудня 2017 року. Трудоємкість робіт складає 270 людино/годин.

53-річний Гусєв зареєстрований ФОП з жовтня 2015 року. При реєстрації він вказав номер телефону +380951961833.

Цей номер вказував інший ФОП із Слов’янська – Спесівцев Ярослав Олександрович, який став відомим постачанням фруктів до Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (м. Святогорськ, Донецька обл.) по цінам, що були вищі від ринкових. Також з 2012 року продукти харчування до «Смарагдового міста» постачав батько Спесівцева – Олександр, який був учасником торгів по закупівлі санаторієм продуктів з трикратною переплатою.

Починаючи з листопада 2016 ФОП Гусєв отримав шість підрядів на виконання робіт за бюджетні кошти на загальну суму 2,69 млн грн. Жодного разу не приймав участі у конкурентних торгах, усі договори були укладені напряму.

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