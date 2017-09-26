Кернес докинув своїм соратникам ще 40 мільйонів на добудову адмінцентру, який вже відкрив Порошенко (фото)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради 25 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ТДВ «Житлобуд-2» на реконструкцію будівлі по просп. Тракторобудівників, 144 під центр адміністративних послуг на суму 43,57 млн грн.

Про це пише «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на систему «Прозорро».

Реконструкцію цієї будівлі ще в травні за 80,64 млн грн. замовляли цьому ж «Житлобуду-2».

1 вересня 2017 року адмінцентр був офіційно відкритий за участю президента України Петра Порошенка.

За інформацією прес-служби Харківської міськради, регіональний центр послуг побудований за рік. Фінансування робіт забезпечено бюджетом Харківської міської ради за участю коштів американського уряду за програмою USAID.

А вже після урочистостей за участі президента, мерія замовила додаткові роботи на завершальній стадії будівництва. Мова йде про уточнення окремих планувальних, конструктивних та технологічних рішень будівлі; додаткове улаштування внутрішніх інженерних систем; пусконалагоджувальні роботи на внутрішніх інженерних системах, улаштування підлог; оздоблення приміщень; облаштування зали приймання громадян; благоустрій прилеглої території.

Чому ці роботи не були передбачені первісною угодою – невідомо.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні у 0,25% чверть відсотка було ПрАТ «Трест Житлобуд -1» Олександра Харченка – екс-депутата Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члена виконкому Харківської міськради.

Ці ж фірми були конкурентами і підчас першого тендеру.

Основними засновниками «Житлобуду-2» є член Харківського виконкому Юрій Кроленко (50%) та екс-депутат Харківської міської ради Олександр Конюхов (18,5%).

У 2015 році Конюхов балотувався до Харківської міськради від партії «Відродження» на чолі з міським головою Геннадієм Кернесом, але не пройшов.

Субпідрядником буде ТОВ «Інженерно-виробнича фірма «Рівас» Маргарити Зайцевої.

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