НОВИНИ

26.09.2017

Після публікації «Наших грошей» НАЗК перевірить ректора Одеського університету, який приховав бізнес дружини

«Укргідроенерго» відписало «Турбоатому» 92 мільйони за роботи на Каховській ГЕС

Напередодні віджиму «Victoria Gardens» рейдер позичив 1,85 мільйона у сбушника часів Януковича

Аеропорт «Жуляни» купив японський пікап майже за мільйон

Лікарня в Слов’янську приховала кошторис ремонту, на який без тендеру виділила мільйон

Нацгвардія замовила концертну вантажівку зі сценою за 4 мільйони

Кернес докинув своїм соратникам ще 40 мільйонів на добудову адмінцентру, який вже відкрив Порошенко (фото)

Турки вперше виграли 94 мільйона на латання доріг Запоріжжя замість комунальників

25.09.2017

КрАЗ із другої спроби продав «Укргазвидобуванню» автоцистерн на 50 мільйонів

Чернігівський онкодиспансер купив британський прискорювач за 58 мільйонів

Селищна рада Чабанів під карною справою вдвічі задрала вартість коштовної школи-довгобуду – до 172 мільйонів

Виробник лічильників подолав мільярд на тендері обленерго вартістю 75 мільйонів

«Турбоатом» ще на 10% задрав валютну ціну на трубки для коштовних конденсаторів «Енергоатому»

Луганські лісовики замовили за 3 мільйона прибирання лісу фірмі, яку підозрювали у контрабанді лісу за кордон

8,6 мільярда минулого тижня

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Кернес докинув своїм соратникам ще 40 мільйонів на добудову адмінцентру, який вже відкрив Порошенко (фото)

26 Вересня 2017

Порошенко і Кернес на відкритті адмінцентру

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради 25 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ТДВ «Житлобуд-2» на реконструкцію будівлі по просп. Тракторобудівників, 144 під центр адміністративних послуг на суму 43,57 млн грн.

Про це пише «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на систему «Прозорро».

Реконструкцію цієї будівлі ще в травні за 80,64 млн грн. замовляли цьому ж «Житлобуду-2».

1 вересня 2017 року адмінцентр був офіційно відкритий за участю президента України Петра Порошенка.

За інформацією прес-служби Харківської міськради, регіональний центр послуг побудований за рік. Фінансування робіт забезпечено бюджетом Харківської міської ради за участю коштів американського уряду за програмою USAID.

А вже після урочистостей за участі президента, мерія замовила додаткові роботи на завершальній стадії будівництва. Мова йде про уточнення окремих планувальних, конструктивних та технологічних рішень будівлі; додаткове улаштування внутрішніх інженерних систем; пусконалагоджувальні роботи на внутрішніх інженерних системах, улаштування підлог; оздоблення приміщень; облаштування зали приймання громадян; благоустрій прилеглої території.

Чому ці роботи не були передбачені первісною угодою – невідомо.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні у 0,25% чверть відсотка було ПрАТ «Трест Житлобуд -1» Олександра Харченка – екс-депутата Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члена виконкому Харківської міськради.

Ці ж фірми були конкурентами і підчас першого тендеру.

Основними засновниками «Житлобуду-2» є член Харківського виконкому Юрій Кроленко (50%) та екс-депутат Харківської міської ради Олександр Конюхов (18,5%).
У 2015 році Конюхов балотувався до Харківської міськради від партії «Відродження» на чолі з міським головою Геннадієм Кернесом, але не пройшов.

Субпідрядником буде ТОВ «Інженерно-виробнича фірма «Рівас» Маргарити Зайцевої.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

А в чому власне винен «Максмед»? А в тому, що…
22 Вересня 2017

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.09.2017

Одеса Після публікації «Наших грошей» НАЗК перевірить ректора Одеського університету, який приховав бізнес дружини

Львів Напередодні віджиму «Victoria Gardens» рейдер позичив 1,85 мільйона у сбушника часів Януковича

Київ Аеропорт «Жуляни» купив японський пікап майже за мільйон

Донецьк Лікарня в Слов’янську приховала кошторис ремонту, на який без тендеру виділила мільйон

Харків Кернес докинув своїм соратникам ще 40 мільйонів на добудову адмінцентру, який вже відкрив Порошенко (фото)

Запоріжжя Турки вперше виграли 94 мільйона на латання доріг Запоріжжя замість комунальників

25.09.2017

Чернігів Чернігівський онкодиспансер купив британський прискорювач за 58 мільйонів

Київ Селищна рада Чабанів під карною справою вдвічі задрала вартість коштовної школи-довгобуду – до 172 мільйонів

Рівне Виробник лічильників подолав мільярд на тендері обленерго вартістю 75 мільйонів

Луганськ Луганські лісовики замовили за 3 мільйона прибирання лісу фірмі, яку підозрювали у контрабанді лісу за кордон

24.09.2017

Донецьк Сільрада на Донеччині за день віддала ремонт десяти доріг ФОПу-новачку

Луганськ Луганські дорожники приховали ціни ремонту двох доріг області вартістю 50 мільйонів

22.09.2017

Миколаїв «Енергоатом» за 34 мільйони замовив насосні установки на МАЗах для Южно-Української АЕС

Київ «Прокладки» розіграли 115 мільйонів «Київпастрансу» за тролейбусну лінію на Печерську з суперечливими цінами

Запоріжжя Запорізька САД сховала ціни півмільярдного ремонту траси на Київ турками на тендері, виписаному під лідерів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ