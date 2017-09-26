Аеропорт «Жуляни» купив японський пікап майже за мільйон

КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) 28 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Ніколь-Моторс» оперативний вантажний автомобіль за 869 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня мали поставити повнопривідний пікап Mitsubishi L200 2.4 TD MT Invite 2017 року випуску кольору «сірий металік» із фірмовим боксом вантажного відділення з глухими вікнами і піддоном, поперечинами на даху, фаркопом і тонуванням. Гарантійний строк становить три роки або 1 млн км пробігу.

На своєму сайті переможець продає цю найпростішу комплектацію без додаткового обладнання на 12%, або 93 тис грн. дешевше – по 776 тис грн. Авто має дизельний двигун із турбокомпресором, антипробуксовочну систему, систему стабілізації при буксуванні причепа, систему допомоги при старті в гору, дві фронтальні подушки безпеки, бортовий комп’ютер, кондиціонер тощо.

Компанія отримала нинішній підряд без конкуренції. Ціна угоди з нею майже на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 885 тис грн.

«Ніколь-Моторс» Володимира Логінова має спільний номер телефону +380442004403 із ТОВ «Юнітранс ЛС» Сергія Когівчака. Обидві фірми зареєстровані в селі Софіївська Борщагівка, але за різними адресами.

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