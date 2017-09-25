Виробник лічильників подолав мільярд на тендері обленерго вартістю 75 мільйонів

ПрАТ «Рівнеобленерго» 20 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «НіК» приладів і систем обліку на 74,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом року поставлять 38 480 шт. лічильників, шаф, контролерів і трансформаторів, повний перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Найдорожчими є інтелектуальні лічильники SL7000 CLO.2 57V 1 15/1 0А виробництва «Itron-Actaris» (Франція) з модемом Sparklet RS 485 по 24 тис грн./шт. із ПДВ і доставкою.

В інтернет-магазинах такі лічильники з вбудованим модемом продають у півтора рази дешевше – по 14 758 грн./шт. із ПДВ і безкоштовною доставкою.

Шафи АСКОЕ «Побут-PLC» із контролерами замовили по 22 614 грн./шт. У січні ця сама фірма продала їх ПАТ «Київобленерго» по 22 950 грн./шт. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу по 3 600 грн./шт. Можливо, там йдеться про ціну шафи без урахування контролерів, які продаються окремо: KS для збору даних – по 12 990 грн./шт. і комутаційний КК – по 2 808 грн./шт. На нинішніх торгах останні купили ще й окремо від шаф – відповідно по 12 990 грн./шт. і 3 120 грн./шт.

Лічильники NIK 2102-02.M2B замовили по 390 грн./шт., тоді як на ринку вони продаються дорожче – по 467-552 грн./шт.

Ціна угоди на півтора відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі у 76,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було чернівецьке МПВКП «Уніком» Віталія Ульянова, яке у 2012 році виграло єдиний підряд Чернівецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» щодо поставки проводу на 44 тис грн.

Фірма «НіК» належить Сергію Герасимчуку і Сергію Бокочу. Раніше співвласниками були Ігор та Юлія Недоспасовим.

Недоспасов також володіє фірмою «НіК-Електроніка», яка регулярно виграє тендери на постачання електрообладнання. Крім того, у 2002-2008 роках він був співвласником ТОВ «Албат». Зараз той записаний на Едуарда Завізіона й Світлану Циганок.

Усього з 2008 року «НіК» виграв тендерів принаймні на 1,04 млрд грн.

«Рівнеобленерго» належить групі «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

Найменування товару Строк служби Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Лічильник інтелектуальний SL7000 CLO.2 57V 1 15/1 0А із модемом Sparklet RS 485 200 000 годин 5 24 000 Шафа АСКОЕ «Побут-PLC» (з контролерами) термін експлуатації й термін зберігання сумарно – 12 місяців 150 22 614 Електролічильник АСЕ 6000 СI. 1.0 220В 5/100А із модемом Sparklet RS 485 200 000 годин 40 13 020 Контролер КS-02-08 термін експлуатації й термін зберігання сумарно – 12 місяців 100 12 990 Лічильник NIK 2307 ARP3T.1602.M.21 24 роки 20 9 090 Лічильник NIK 2307 ARTT.1600.M.21 24 роки 10 7 440 Лічильник NIK 2307 ARTT.1600.M.25 24 роки 10 7 440 Лічильник NIK 2303 ARP6T.1802.MC.11 24 роки 10 4 560 Лічильник NIK 2303 АР6Т.1802.МС.11 24 роки 5 000 4 230 Лічильник NIK 2303 ARP6.1802.MC.11 24 роки 10 4 230 Лічильник NIK 2303 АР6.1802.МС.11 24 роки 10 3 879 Лічильник NIK 2303 ARP6T.1002.MC.11 24 роки 15 3 840 Лічильник NIK 2303 АР6Т.1002.МС.11 24 роки 5 3 510 Лічильник NIK 2303 ARP6.1002.MC.11 24 роки 200 3 510 Лічильник NIK 2303 ATT.1800.MC.11 24 роки 250 3 510 Лічильник NIK 2303 AP6.1002.MC.11 24 роки 200 3 159 Лічильник NIK 2303 ARP3T.1000.MC.11 24 роки 20 3 120 Лічильник NIK 2303 ARTT.1000.MC.11 24 роки 25 3 120 Контролер КК-01-10 термін експлуатації й термін зберігання сумарно – 5 років 50 3 120 Лічильник NIK 2303 АР3Т.1000.МС.11 24 роки 700 2 790 Лічильник NIK 2303 ARP3.1000.MC.11 24 роки 150 2 790 Лічильник NIK 2303 ART.1000.MC.11 24 роки 100 2 790 Лічильник NIK 2104 АР2ТВ.1802.М.11 30 років 16 000 1 800 Лічильник NIK 2102-01.Е2МСТ1 30 років 150 1 410 Лічильник NIK 2301 АРЗ.0000.0.11 24 роки 7 000 1 350 Лічильник NIK 2102-01.Е2МСТ 30 років 700 1 200 Трансформатор Т-0,66А-1 800/5 А (0,5S) 25 років 102 1 110 Трансформатор Т-0,66А-1 150/5 А, 200/5 А, 300/5 А, 400/5 А (0,5S) 25 років 468 960 Трансформатор Т-0,66А-1 600/5 А (0,5S) 25 років 180 960 Лічильник NIK 2102-02.M2B 30 років 6 800 390 Усього: 38 480

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