Виробник лічильників подолав мільярд на тендері обленерго вартістю 75 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
25 Вересня 2017
ПрАТ «Рівнеобленерго» 20 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «НіК» приладів і систем обліку на 74,86 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Протягом року поставлять 38 480 шт. лічильників, шаф, контролерів і трансформаторів, повний перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Найдорожчими є інтелектуальні лічильники SL7000 CLO.2 57V 1 15/1 0А виробництва «Itron-Actaris» (Франція) з модемом Sparklet RS 485 по 24 тис грн./шт. із ПДВ і доставкою.
В інтернет-магазинах такі лічильники з вбудованим модемом продають у півтора рази дешевше – по 14 758 грн./шт. із ПДВ і безкоштовною доставкою.
Шафи АСКОЕ «Побут-PLC» із контролерами замовили по 22 614 грн./шт. У січні ця сама фірма продала їх ПАТ «Київобленерго» по 22 950 грн./шт. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу по 3 600 грн./шт. Можливо, там йдеться про ціну шафи без урахування контролерів, які продаються окремо: KS для збору даних – по 12 990 грн./шт. і комутаційний КК – по 2 808 грн./шт. На нинішніх торгах останні купили ще й окремо від шаф – відповідно по 12 990 грн./шт. і 3 120 грн./шт.
Лічильники NIK 2102-02.M2B замовили по 390 грн./шт., тоді як на ринку вони продаються дорожче – по 467-552 грн./шт.
Ціна угоди на півтора відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі у 76,00 млн грн.
Єдиним конкурентом було чернівецьке МПВКП «Уніком» Віталія Ульянова, яке у 2012 році виграло єдиний підряд Чернівецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» щодо поставки проводу на 44 тис грн.
Фірма «НіК» належить Сергію Герасимчуку і Сергію Бокочу. Раніше співвласниками були Ігор та Юлія Недоспасовим.
Недоспасов також володіє фірмою «НіК-Електроніка», яка регулярно виграє тендери на постачання електрообладнання. Крім того, у 2002-2008 роках він був співвласником ТОВ «Албат». Зараз той записаний на Едуарда Завізіона й Світлану Циганок.
Усього з 2008 року «НіК» виграв тендерів принаймні на 1,04 млрд грн.
«Рівнеобленерго» належить групі «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».
|Найменування товару
|Строк служби
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Лічильник інтелектуальний SL7000 CLO.2 57V 1 15/1 0А із модемом Sparklet RS 485
|200 000 годин
|5
|24 000
|Шафа АСКОЕ «Побут-PLC» (з контролерами)
|термін експлуатації й термін зберігання сумарно – 12 місяців
|150
|22 614
|Електролічильник АСЕ 6000 СI. 1.0 220В 5/100А із модемом Sparklet RS 485
|200 000 годин
|40
|13 020
|Контролер КS-02-08
|термін експлуатації й термін зберігання сумарно – 12 місяців
|100
|12 990
|Лічильник NIK 2307 ARP3T.1602.M.21
|24 роки
|20
|9 090
|Лічильник NIK 2307 ARTT.1600.M.21
|24 роки
|10
|7 440
|Лічильник NIK 2307 ARTT.1600.M.25
|24 роки
|10
|7 440
|Лічильник NIK 2303 ARP6T.1802.MC.11
|24 роки
|10
|4 560
|Лічильник NIK 2303 АР6Т.1802.МС.11
|24 роки
|5 000
|4 230
|Лічильник NIK 2303 ARP6.1802.MC.11
|24 роки
|10
|4 230
|Лічильник NIK 2303 АР6.1802.МС.11
|24 роки
|10
|3 879
|Лічильник NIK 2303 ARP6T.1002.MC.11
|24 роки
|15
|3 840
|Лічильник NIK 2303 АР6Т.1002.МС.11
|24 роки
|5
|3 510
|Лічильник NIK 2303 ARP6.1002.MC.11
|24 роки
|200
|3 510
|Лічильник NIK 2303 ATT.1800.MC.11
|24 роки
|250
|3 510
|Лічильник NIK 2303 AP6.1002.MC.11
|24 роки
|200
|3 159
|Лічильник NIK 2303 ARP3T.1000.MC.11
|24 роки
|20
|3 120
|Лічильник NIK 2303 ARTT.1000.MC.11
|24 роки
|25
|3 120
|Контролер КК-01-10
|термін експлуатації й термін зберігання сумарно – 5 років
|50
|3 120
|Лічильник NIK 2303 АР3Т.1000.МС.11
|24 роки
|700
|2 790
|Лічильник NIK 2303 ARP3.1000.MC.11
|24 роки
|150
|2 790
|Лічильник NIK 2303 ART.1000.MC.11
|24 роки
|100
|2 790
|Лічильник NIK 2104 АР2ТВ.1802.М.11
|30 років
|16 000
|1 800
|Лічильник NIK 2102-01.Е2МСТ1
|30 років
|150
|1 410
|Лічильник NIK 2301 АРЗ.0000.0.11
|24 роки
|7 000
|1 350
|Лічильник NIK 2102-01.Е2МСТ
|30 років
|700
|1 200
|Трансформатор Т-0,66А-1 800/5 А (0,5S)
|25 років
|102
|1 110
|Трансформатор Т-0,66А-1 150/5 А, 200/5 А, 300/5 А, 400/5 А (0,5S)
|25 років
|468
|960
|Трансформатор Т-0,66А-1 600/5 А (0,5S)
|25 років
|180
|960
|Лічильник NIK 2102-02.M2B
|30 років
|6 800
|390
|Усього:
|38 480
Tеги | Енергетика, Обладнання