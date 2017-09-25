Стартап з погонами

Охоронна компанія, пов’язана із родиною одного з керівників Нацполіції, за рік після створення перейшла від охорони саду до крупних держоб’єктів.

Як миколаївська поліція ловила облизня

У грудні 2016-го миколаївська поліція знайшла собі кабанчика на заріз. Саме тоді закінчився тендер місцевої філії ДП «Адміністрація морських портів України» на послуги охорони, який виграло київське ТОВ «Охоронна компанія «Альфа Безпека». І навздогін йому полетіло кримінальне провадження.

Річ у тому, що поліція дуже не любить, коли держпідприємства наймають собі приватних охоронників, а не самих поліціантів. Додавали впевненості слідчим і особливості проведення тендеру.

По-перше, ціна «Альфа Безпеки» була вдвічі вищою за всі інші пропозиції, але тих учасників відхилили за всілякі дрібні проблеми. Не допустили до тендеру і місцеву поліцію з найдешевшою пропозицією 414 тис грн. (якщо не зважати на помилково завантажену без трьох нулів). У результаті державні портовики найняли приватну фірму за 871 тисячу.

По-друге, судячи з документації переможця, його теж не можна було допускати. Увесь список порушень публікувати не будемо. Зауважимо лише один факт. Бо він просто веселий. «Альфа Безпека» надала посвідчення лише 47 співробітників, хоча загальна кількість охоронців у її довідці – 97.

І от «Наші гроші», переглянувши ці посвідчення, знайшли, наприклад, отаких дивовижних охоронців. Просто як з фільму «Атака клонів»:

Зрозуміло, що слідство радісно взялось до справи і навіть зробило кілька кроків: отримало доступ до оригіналів документів тендеру, банківських даних «Альфа Безпеки» в «ІдеяБанку», а також до даних про працівників фірми, якими володіє Пенсійний фонд.

І раптом – все, запал вщух. 28 липня 2017 року провадження закрили. Як написали поліцейські у відповіді «Нашим грошам»:

«Встановлено, що посадовими особами …. незаконних дій щодо безпідставного проведення торгів в інтересах ТОВ «Альфа Безпека» не вчинялося».

Кабанчик, радісно повискуючи, почимчикував на волю.

У результаті слідства вийти на себе

Що ж зупинило порив миколаївських правоохоронців? Підозрюємо, що глибше знайомство з фірмою-переможцем.

ТОВ «Охоронна компанія «Альфа Безпека» була заснована 30.12.2015 Леонідом Матейком, вихідцем із Львівщини. Зареєстрували її в Києві по вул. Полтавській, 10, офіс 237. Це приміщення у лютому 2015 року купив Купранець Михайло Григорович – батько заступника Голови Нацполіції – начальника Департаменту захисту економіки НПУ Ігоря Купранця.

Сам Леонід Матейко – теж чоловік не з вулиці. Наприклад, він працює керівником ТОВ «Львівський сад» і «Енівей», співзасновником яких є Наталія Купранець – дружина очільника Департаменту захисту економіки Нацполіції. Ці фірми Ігор Купранець вказав у своїй декларації за 2016 рік, а журналісти «Слідства.інфо» виявили, що фірма «Енівей» займається займається нелегальним бізнесом по виготовленню дерев’яних пелет у Чорнобильській зоні.

Крім того, Леонід Матейко разом із батьком високопосадовця Михайлом Купранцем є співзасновниками фермерського господарства «Львівський сад» і ТОВ «Грона Агро», створеного три місяці тому.

Сьогоднішній власник «Альфа Безпеки» Марченко Микола Юрійович донедавна працював першим заступником начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції. Звільнився у 2016-му. Зараз фірма зареєстрована по вул. Академіка Богомольця, 5 – майже навпроти приміщення МВС по вул. Богомольця, 10, де знаходиться Департамент захисту економіки Нацполіції України.

Гадаємо, що будь-який факт із цього грона прирікає на заціпеніння як слідчого, так і прокурора. Тому не будемо занадто прискіпливими до наших правоохоронців. Усе-таки не в Німеччині живемо. Краще поспостерігаємо, як новостворений бізнес швидко почав спинатись на ноги.

З малого бізнесу – в середній

В охоронному бізнесі найбільші проблеми – це конкуренція і досвід роботи. І якщо з конкуренцією, як бачимо на досвіді портів, впоратись нескладно, то швидко набути необхідний досвід – трохи складніше. А без нього на ласий тендер крупного держпідприємства навіть не допустять.

Перший рядок у своє професійне резюме «Альфа Безпека» записала одразу після створення – охорона яблуневого саду в селі Ілів Львівської області. Власником саду є ТОВ «Львівський сад», про який згадується вище. Тобто власник фірми найняв своїх охоронців берегти свій же сад.

Наступний крок – охорона торгово-розважального комплексу «Victoria Gardens» у Львові (докладніше про скандал з цим об’єктм – див. у кінці тексту).

І вже з цим досвідом, не проживши і року, фірма почала рухатись державними тендерами. А на цьому шляху їй почало неприродно щастити.

Спершу був тендер «Львівського локомотиворемонтного заводу» «Укрзалізниці». Конкурентів там у неї не виявились. Деталі сповістити важко, бо жодних документів по цій закупівлі замовник не вивісив. Відомо лише, що договір 31 жовтня 2016 року уклали на два місяці на суму 235 тис грн.

Наступний тендер вже у Києві – «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту».

Тут взагалі стався зигзаг удачі. Прийшло п’ять учасників, пропозиція «Альфа Безпеки» за розміром ціни була третьою. Двох учасників (ПП «Олімп-Юг» і ПП «Шериф-Захист») із меншими сумами «дискваліфікували» вже після їхньої перемоги. Через неподачу документів у 5-денний строк після перемоги для укладання договору. Пікантність ситуації полягала в тому що документального підтвердження перемоги не існувало, відтак фірми навіть не знали, що потрібно надавати якісь документи.

«Шериф-Захист» подав скаргу в АМКУ, який зобов’язав МППЗТ скасувати рішення про «дискваліфікацію». Однак поки антимонопольники збирались, стосунки з «Альфою» продовжили розвиватись.

Наступна удача усміхнулась на вже знайомому тендері з морпортом. До речі, миколаївські журналісти одразу після перемоги «Альфа Безпеки», почали з’ясовувати, як працює нова охорона. В результаті дізналися, що охоронці фірми стояли на постах без спецодягу, без засобів спецзахисту і рацій, а їхні бейджі обмежувалися лише словом «Охорона», без імен і прізвищ.

Але, ясна річ, на такі дрібниці ніхто не зважав. Мало того. Співпраця з портовиками набрала обертів. Спершу суму першого виграного тендеру додатковою угодою зменшили з 870 до 640 тисяч, при цьому розтягнувши строк угоди з одного місяця до чотирьох. Зате потім провели новий тендер, який «Альфа Безпека» виграла вже з сумою 6,12 млн грн.

Ми не були здивовані, прочитавши, що цього разу було 9 учасників, пропозиції 7 з яких були відхилені через «невідповідність кваліфікаційним критеріям» і подачу документів з порушеннями.

З транспорту – до газовиків

Пройшовшись переможною ходою через державних транспортників, фірма подалась перевірити, чи буде їй щастити на тендерах «Укртрансгазу». Виявилось, що удача її тут вже навіть зачекалась.

Тендери на охорону об’єктів управлінь магістральних газопроводів у п’яти областях за участі «Альфа Безпеки» виявилися не менш цікавими, ніж у Миколаївському морпорту. Відбулися вони з другої спроби.

У середині серпня тендерний комітет «Укртрансгазу» відхилив пропозиції усіх трьох учасників (ПП «Олімп-Юг», ТОВ «Охоронна агенція «Ратник» і «Альфа Безпека») через невідповідність вимогам тендерної документації.

На других торгах пропозиції «Олімп-Югу» і «Ратника» знову були відхилені. Абсолютно з тих же підстав, що і перший раз – недодані або так і не виправлені документи.

Варто зауважити, що «Укртрансгаз» серед усього вимагав, зокрема, не лише довідку про наявність обладнання і спецодягу, але і накладні, які засвідчують їх отримання. У результаті цієї вимоги список невиконаних вимог «Олімп-Югом», наприклад, поповнила відсутність накладних, що підтверджують купівлю радіостанцій і GРЅ трекерів.

Так що договір на 3,26 млн грн «Укртрансгаз» уклав з «Альфа Безпекою».

Так само скасовувалися торги, які проводив сам Миколаївський морський торговельний порт, вже без АМПУ. У липні пройшов тендер з 5 учасниками, на яких перемогло ТОВ «Вікінг Люкс». Однак, 31 липня порт раптом скасував закупівлю «у зв’язку із змінами технічного завдання». 12 вересня на нових торгах був присутній лише один учасник – наша «Альфа Безпека», яка вже очікує рішення на підписання угоди на 332 тис грн.

Програла «Альфа Безпека» поки що лише тричі: у Департаменті містобудування та архітектури КМДА (але там договір на 124 тис грн ще очікує на підписання); на торгах залізниці на охорону об’єктів станції Київ-Пасажирський на 1,89 млн грн. (однак ця закупівля із вже визначеним переможцем була відмінена «через неможливість усунення виявлених порушень законодавства»); на торгах з охорони Національного театру опери та балету ім.Т.Шевченка на суму 1,22 млн грн.

І цей останній факт є єдиною темною плямою цього тексту. Замість того, щоб оптимістично закінчити про те, що в нинішній Україні за два роки можна створити успішний стартап, мусимо фіксувати іншу велику проблему: столичні митці не змогли розпізнати своїх колег – хоча й тендерних, але теж митців. До того ж митців, яких чекає велике майбутнє.

PS. Коли матеріал був готовий до друку, львівський ТРЦ «Victoria Gardens» розіслав реліз про другу рейдерську атаку, яка сталась 15 вересня 2007 року.

Перша атака відбулась за три місяці до того – 23 червня. Рейдерська атака відзначалась не лише змінами в держреєстрі, а й акціями фізичного впливу. На той час, згідно з договором, ТРЦ повинна була охороняти «Альфа Безпека» (договір до 15 серпня 2017).

У результаті рейдерської атаки новим «власником» бізнесу став Бігун Петро Анатолійович, а «директором» – Оджаклі Айтач (звільнений у грудні 2016-го колишній директор підприємства).

Згідно до державного реєстру адреса Петра Бігуна – м.Київ, вул. Генерала Тупикова, будинок 31/2, корпус А. Це колишній відомчий гуртожиток.

Таку ж адресу прописки у протоколі зборів «Альфа Безпека» показав і директор охоронного агентства Сергій Оніщенко.

Після першого рейдерського захоплення, поліція відкрила кримінальну справу. Однак це ніяким чином не налякало нападників, оскільки другу рейдерську спробу вони виконали, використовуючи ті самі фальшиві документи.

Це змусило ТРЦ «Victoria Gardens» у своєму релізі особливо відзначити роль правоохоронців:

«Зважаючи на те, що досудове розслідування злочинів, вчинених в червні 2017 року під час першої спроби рейдерського захоплення, за два з половиною місяці практично не просувається, у власників ТРК «Victoria Gardens» виникають обґрунтовані припущення, що захоплення контролю на підприємством і посягання на власність іноземних інвесторів відбувається за підтримки посадових осіб із правоохоронних органів. У будь-якій цивілізованій країні повторне використання сфальсифікованих документів, було б просто неможливим».

Ірина Шарпінська, «Наші Гроші»

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