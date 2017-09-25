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Селищна рада Чабанів під карною справою вдвічі задрала вартість коштовної школи-довгобуду – до 172 мільйонів

25 Вересня 2017

Актуальний стан будівництва школи в Чабанах

Чабанівська селищна рада Києво-Святошинського району Київської області 18 вересня допустила дві фірми до аукціону щодо будівництва школи очікуваною вартістю 172,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити нове будівництво школи на 24 класи або 720 учнів по вул. Юності, 5 у смт. Чабани, яке має бути завершене до вересня 2018 року.

Очікувана вартість становить 239 тис грн. за місце. За даними Мінрегіонрозвитку, будівництво шкіл нині коштує 86 тис грн. за учбове місце, тобто майже втричі дешевше.

На оголошений у серпні тендер прийшли два потенційні учасники:

  • київське ТОВ «Будівельна компанія «Форум» Леоніда Гудімова, Дмитра Чурілова, Світлани Чурилової та директора Василя Валентиновича Скиби, власників ТОВ «Будівельна фірма «Рембудсервіс» і ТОВ «Форум-Житлобуд»; щодо Скиби, то особа з такими ПІБ раніше керувала ОСББ «Чабанець»; сама ж будівельна компанія прописана за місцем масової реєстрації по вул. Княжий затон, будинок 16-А, офіс 99.
  • ТОВ «Будплюс Сервіс» із м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області (засновник – Володимира Бойко з Умані Черкаської області, директор – Ірина Прилипіна; остання володіє уманським ТОВ «Граніт», яким керує той же Бойко).

Нагадаємо, у вересні 2016 року селищна рада за результатами тендеру замовила ТОВ «Будівельна країна «Вакан» зведення цієї школи за завищеними цінами за 85 млн грн. Таким чином, очікувана вартість нинішньої закупівлі вдвічі вища від ціни старого договору, який у серпні розірвали за згодою сторін.

Цьогоріч у лютому поліція відкрила проти селищної ради і «Вакану» кримінальне провадження. Як встановили правоохоронці, в документації вказано придбання 1513 панелей перекриття вартістю 1,15 млн грн. Натомість на території школи їх значно менше, ніж у підписаних актах. При цьому встановлені панелі не нові – вони мають ознаки зносу. Слідство також з’ясувало, що до початку будівельних робіт на місці майбутньої школи знаходився зведений цокольний поверх із перекриттям та будівельні матеріали, завезені попереднім забудовником, які «Вакан» у змові зі службовцями селищної ради безпідставно включили у вартість виконаних робіт і придбаних матеріалів. Із квітня нових ухвал по справі в судовому реєстрі не з’являлося.

Селищну раду Чабанів очолює Олександр Киризлієв, а тендерний комітет – його заступник питань роботи виконавчих органів Юрій Бондар.

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