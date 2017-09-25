Луганські лісовики замовили за 3 мільйона прибирання лісу фірмі, яку підозрювали у контрабанді лісу за кордон

ДП «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» за результатами відкритих торгів 12 вересня замовило ТОВ «Техлісресурс» роботи з проведення заходів щодо охорони природних рослинних ресурсів у Станично-Луганському лісництві за 2,78 млн грн. Про це повідомляється на сайті «Прозорро».

Йдеться про заходи з ліквідації пожеж та їх наслідків на 134 га лісництва. Комплекс послуг включає підготовчі роботи, прибирання згорілого лісу, навантаження та доставку деревини на верхній склад, а також її подальше сортування та штабелювання. Послуги надаватимуться згідно з лісорубними квитками.

Сторони узгодили термін дії договору – до кінця 2017 року.

Також лісники оголосили про намір укласти договори щодо виконання аналогічних робіт на територіях Кондрашівського та Малинівського лісництв (69 га за 1,45 млн грн) і Піщаного лісництва (84 га за 1,77 млн грн). По цим двом лотам очікується підписання угод, замовник опублікував інформацію пр намір укласти договори з «Техлісресурс».

За усі три лоти конкурували дві фірми –« Техлісресурс» та «ВП «Укрліспром». Лише по одному з лотів первинним переможцем стало ТОВ «ВП «Укрліспром», однак фірма не надала довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, тож право на підписання договору перейшло «Техлісресурсу».

З початку року київське «Техлісресурс» отримало державних замовлень на загальну суму 13,28 млн грн.

Заснована у березні 2015 року фірма належить 24-річному Юрію Журжію, прописаному у гуртожитку Національного університету харчових технологій у Києві. Керівником фірми є Володимир Ржевський. Раніше цю посаду обіймала Юлія Затонська. З 2011 по 2016 рік вона також була директором другого учасника торгів, ТОВ «ВП «Укрліспром».

Власниками «ВП «Укрліспром» є Сергій Моргун з окупованого Донецька та мешканка окупованої Горлівки Тетяна Лаврищева. Як раніше повідомляли «Наші гроші», раніше вона мала спільний бізнес через ТОВ «Граніт Групп» з вдовою колишнього голови Ради міністрів АР Крим Василия Джарти Наталією.

Ще торік однією з фірм-засновниць «Граніт Групп» була австрійська компанія «Уеллмайнд Інвест ГМБГ». Компанія фігурувала в ланцюжках засновників фірм, до яких була причетна оточення екс-нардепа від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка.

З судового реєстру відомо, що у квітні 2013 року головне слідче управління ГПУ почало розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовців Державного агентства лісових ресурсів України та державного ДП «Укрлісконсалтинг», заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон. За версією слідчих, продукція лісового господарства закуповувалося через низку підконтрольних замовнику фірм, зокрема, «ВП «Укрліспром» та «Техлісресурс».

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