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КрАЗ із другої спроби продав «Укргазвидобуванню» автоцистерн на 50 мільйонів

25 Вересня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 23 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім АвтоКрАЗ»  вантажних автомобілів на 49,51 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 23 автоцистерни АЦНГ-11-63221 місткістю 11 тис л виробництва ДП «45 експериментальний механічний завод» на повнопривідному шасі КрАЗ-63221 6х6 Євро 5 по 2,15 млн грн.

У жовтні 2016 року ця сама фірма продала «Укргазвидобуванню» автоцистерни АЦНГ-10-63221 місткістю 10 тис л на такому ж шасі на вісім відсотків дешевше – по 1,99 млн грн.

Гарантійний строк на цистерну становить сім років, а на шасі – 50 тис км пробігу.

Ціна угоди на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 52,27 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер було відмінено через відсутність фінансування чи втрату потреби невдовзі після того, як «Торговий дім АвтоКрАЗ» вчасно не надав документи переможця.

Конкурентами були ПАТ «Виробниче Об’єднання «Автотранспортник» і ТОВ «Харківський завод будівельних, дорожних і комунальних машин» («ХЗБДКМ»), причому ніхто з учасників не знижував ціни під час аукціону.

«Торговий дім АвтоКрАЗ» належить Олександру Кальницькому та Андрію Місеврі, керує ним Олександр  Шмигаль. Підприємство є дилером кременчуцького заводу «АвтоКрАЗ», контрольованого Костянтином Жеваго.

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