Чернігівський онкодиспансер купив британський прискорювач за 58 мільйонів

КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» 25 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ «Бioсенс» обладнання для радіотерапевтичного відділення на 57,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять цифровий медичний лінійний прискорювач подвійної модальності Elekta Infinity за 56,09 млн грн. і системи позиціонування пацієнта для радіотерапії та радіо діагностики за 1,41 млн грн. Гарантійний строк експлуатації становить рік.

Виробником прискорювача є компанія «Elekta Limited» (Британія), а систем – компанія «MacroMedics B.V.» (Нідерланди).

Аванс 70% оплатять до листопада, а решту – протягом десяти днів після поставки.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі в 75,00 млн грн. Різницю диспансер направить на систему дозиметричного планування і комп’ютерний томограф.

Столичний «Бioсенс» зі статутним капіталом 50 тис грн. належить Аллі Шептицькій та Олександру Намясенку. Останній до 2012 року був заступником голови правління АТ «Банк «Таврика», а ще раніше працював у АКБ «ТАС-Комерцбанк».

До 2016 року засновником і директором «Біосенсу» значився Сергій Федоренко. Усього з 2012 року переможець отримав підрядів на 155,36 млн грн.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Протек Солюшнс Україна» із прискорювачем TrueBeam від «Varian Medical System, Inc.» (США).

Воно успішно скаржилося в АМКУ зокрема на вимогу енергії електронів у діапазоні від 4 МеВ до 15 МеВ, який має лише прилад Elekta Versa HD. Замовник змінив умови, в тому числі розширив діапазон до 16 МеВ. Потім фірма запізно заявила, що ліцензія переможця на використання джерел іонізуючого випромінювання прострочена. За даними ДІЯРУ, «Біосенс» має таку ліцензію зі строком дії 2013-2019 роки, причому туди вписано прискорювач Elekta Infinity. Він подав її у складі пропозиції, а дані про продовження строку дії були в самому кінці файлу.

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