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25.09.2017

КрАЗ із другої спроби продав «Укргазвидобуванню» автоцистерн на 50 мільйонів

Чернігівський онкодиспансер купив британський прискорювач за 58 мільйонів

Селищна рада Чабанів під карною справою вдвічі задрала вартість коштовної школи-довгобуду – до 172 мільйонів

Виробник лічильників подолав мільярд на тендері обленерго вартістю 75 мільйонів

«Турбоатом» ще на 10% задрав валютну ціну на трубки для коштовних конденсаторів «Енергоатому»

Луганські лісовики замовили за 3 мільйона прибирання лісу фірмі, яку підозрювали у контрабанді лісу за кордон

8,6 мільярда минулого тижня

24.09.2017

Сільрада на Донеччині за день віддала ремонт десяти доріг ФОПу-новачку

Луганські дорожники приховали ціни ремонту двох доріг області вартістю 50 мільйонів

22.09.2017

Нардеп від «БПП» та радник Ложкіна спливли у «метизній справі» НАБУ про розкрадання на залізниці

«Енергоатом» за 34 мільйони замовив насосні установки на МАЗах для Южно-Української АЕС

«Прокладки» розіграли 115 мільйонів «Київпастрансу» за тролейбусну лінію на Печерську з суперечливими цінами

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Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
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8,6 мільярда минулого тижня

25 Вересня 2017

Домінування «Онуру», сейсморозвідка «Укргазвидобування», італійські труби для «Турбоатому» та обладнання «Турбоатому» для «Укргідроенерго».

З 17 по 23 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 17,93 тисяч закупівель на загальну суму 8,66 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,64 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 469,80 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя на ділянці км 450+455 – км 474+193
2. ПАТ «Укргазвидобування» 252,50 ТОВ «Вікоіл ЛТД» Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D
3. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області 145,03 Представництво «Інтеко холдінг срл» Капітальний ремонт автомобільної дороги  М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) км 536+918 – км 542+018
4. ПАТ «Турбоатом» 141,75 A.D.Tubi inossidabili S.p.A Труби зварні з корозійностійкої сталі аустенітного класу марки TP316L
5. КП «Київпастранс» 115,32 ТОВ «Електротрансбуд» «Будівництво тролейбусної лінії на вул. Старонаводницькій у Печерському районі м. Києва»
6. Комунальна корпорація «Київавтодор» 115,12 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Реконструкція проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва
7. Служба автомобільних доріг у Київській області 115,07 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-12 Київ-Боярка на ділянках км 0+000 – км 5+730, км 9+400 – км 10+900
8. ТОВ «Євро-реконструкція» 96,89 ТОВ «Запорізький тепло-енерго проект» «Реконструкція системи газоочисних установок ТОВ «Євро-Реконструкція (м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20). Будівництво установки очистки димових газів котлоагрегата ст. № 6 від пилу»
9. Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради 94,20 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» поточний ремонт доріг
10. ПрАТ «Укргідроенерго» 92,01 ПАТ «Турбоатом» поставка нового та модернізованого гідротурбінного обладнання, виконання демонтажних, монтажних робіт, надання послуг з натурних випробувань індексним методом гідротурбінного обладнання та приймання участі у введенні в експлуатацію гідроагрегату станційний №1 філії «Каховська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»

 

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22.09.2017

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