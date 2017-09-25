8,6 мільярда минулого тижня

Домінування «Онуру», сейсморозвідка «Укргазвидобування», італійські труби для «Турбоатому» та обладнання «Турбоатому» для «Укргідроенерго».

З 17 по 23 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 17,93 тисяч закупівель на загальну суму 8,66 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,64 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 469,80 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя на ділянці км 450+455 – км 474+193 2. ПАТ «Укргазвидобування» 252,50 ТОВ «Вікоіл ЛТД» Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D 3. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області 145,03 Представництво «Інтеко холдінг срл» Капітальний ремонт автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) км 536+918 – км 542+018 4. ПАТ «Турбоатом» 141,75 A.D.Tubi inossidabili S.p.A Труби зварні з корозійностійкої сталі аустенітного класу марки TP316L 5. КП «Київпастранс» 115,32 ТОВ «Електротрансбуд» «Будівництво тролейбусної лінії на вул. Старонаводницькій у Печерському районі м. Києва» 6. Комунальна корпорація «Київавтодор» 115,12 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Реконструкція проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва 7. Служба автомобільних доріг у Київській області 115,07 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-12 Київ-Боярка на ділянках км 0+000 – км 5+730, км 9+400 – км 10+900 8. ТОВ «Євро-реконструкція» 96,89 ТОВ «Запорізький тепло-енерго проект» «Реконструкція системи газоочисних установок ТОВ «Євро-Реконструкція (м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20). Будівництво установки очистки димових газів котлоагрегата ст. № 6 від пилу» 9. Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради 94,20 ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» поточний ремонт доріг 10. ПрАТ «Укргідроенерго» 92,01 ПАТ «Турбоатом» поставка нового та модернізованого гідротурбінного обладнання, виконання демонтажних, монтажних робіт, надання послуг з натурних випробувань індексним методом гідротурбінного обладнання та приймання участі у введенні в експлуатацію гідроагрегату станційний №1 філії «Каховська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»

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