8,6 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
25 Вересня 2017
Домінування «Онуру», сейсморозвідка «Укргазвидобування», італійські труби для «Турбоатому» та обладнання «Турбоатому» для «Укргідроенерго».
З 17 по 23 вересня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 17,93 тисяч закупівель на загальну суму 8,66 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,64 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
|469,80
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя на ділянці км 450+455 – км 474+193
|2. ПАТ «Укргазвидобування»
|252,50
|ТОВ «Вікоіл ЛТД»
|Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D
|3. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області
|145,03
|Представництво «Інтеко холдінг срл»
|Капітальний ремонт автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) км 536+918 – км 542+018
|4. ПАТ «Турбоатом»
|141,75
|A.D.Tubi inossidabili S.p.A
|Труби зварні з корозійностійкої сталі аустенітного класу марки TP316L
|5. КП «Київпастранс»
|115,32
|ТОВ «Електротрансбуд»
|«Будівництво тролейбусної лінії на вул. Старонаводницькій у Печерському районі м. Києва»
|6. Комунальна корпорація «Київавтодор»
|115,12
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|Реконструкція проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва
|7. Служба автомобільних доріг у Київській області
|115,07
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-12 Київ-Боярка на ділянках км 0+000 – км 5+730, км 9+400 – км 10+900
|8. ТОВ «Євро-реконструкція»
|96,89
|ТОВ «Запорізький тепло-енерго проект»
|«Реконструкція системи газоочисних установок ТОВ «Євро-Реконструкція (м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20). Будівництво установки очистки димових газів котлоагрегата ст. № 6 від пилу»
|9. Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
|94,20
|ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»
|поточний ремонт доріг
|10. ПрАТ «Укргідроенерго»
|92,01
|ПАТ «Турбоатом»
|поставка нового та модернізованого гідротурбінного обладнання, виконання демонтажних, монтажних робіт, надання послуг з натурних випробувань індексним методом гідротурбінного обладнання та приймання участі у введенні в експлуатацію гідроагрегату станційний №1 філії «Каховська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»
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