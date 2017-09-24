Сільрада на Донеччині за день віддала ремонт десяти доріг ФОПу-новачку

Шахтарська сільська рада ( Великоновосілківський район Донецької області) 19 вересня за неконкуретною процедурою уклала низку угод з ФОП Акопян Товмас Джанібекович на поточний ремонт автодоріг на суму 562 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Всього було укладено 10 угод, за якими підприємець повинен провести поточний ремонт автодоріг на восьми вулицях у селищі Шахтарське, та по одній у селищах Золота Нива та Ясна Поляна, які підпорядковуються Шахтарській сільраді.

Строк дії угод – до кінця року, та до повного виконання сторонами усіх зобов’язань за договорами.

Підсумкова відомість ресурсів, специфікація та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти вартість матеріалів із ринковими цінами.

Товмас Акопян зареєструвався підприємцем в м. Селидове Донецької області 15 травня 2017 року. Це його перші замовлення за державний кошти.

Шахтарську сільраду очолює Ігор Голеуглу, який в 2010 році переміг на виборах від Партії регіонів, а в 2015 році – від партії «Наш край».

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