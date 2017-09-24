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Луганські дорожники приховали ціни ремонту двох доріг області вартістю 50 мільйонів

24 Вересня 2017

Служба автомобільних доріг в Луганській області за результатами відкритих торгів 14 вересня уклала з ТОВ «БК Євродор» та ПП «АБЗ» договори на поточний середній ремонт доріг загальною вартістю 47,36 млн грн. Про це повідомляється на сайті «Прозорро».

Всього було замовлено ремонт семи кілометрів доріг. З них п’ять кілометрів автошляху Р-07 Чугуїв – Мілове мають відремонтувати до кінця 2018 року, а два кілометра дороги Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт «Танюшівка» – Старобільськ – Артемівськ – до кінця поточного року.

Підрядники дають гарантію на дорожнє покриття протягом трьох років, а на розмітку – шість6 місяців. Кошторису вартості робіт та матеріалів не оприлюднили.

ТОВ «БК Євродор» проведе ремонт дороги Р-07 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ) на ділянках км126+625 – км130+000, км130+375 – км132+000 за 34,53 млн грн. Замовник розбив замовлення на два тендери, тож, за результатами торгів вартість 1 км дороги на першій ділянці становить 5,75 млн грн, а на другій – 9,30 млн грн. Роботи по об’єкту профінансують з державного бюджету.

На заробітні плати підрядник виділить 0,15% від загальної вартості підрядів, прибуток становитиме 0,2%.

На обох тендерах єдиним конкурентом фірми виступило київське ТОВ «Данко» Валентини та Дениса Чумаків.

Власниками прописаного на Дніпропетровщині ТОВ «БК Євродор» є Тетяна Кисіль з Харківщини та дніпрянин Олександр Горбулін. Як повідомляли «Наші гроші», людина з ім’ям та прізвищем останнього у 2012 році була начальником дільниці управління ТОВ «Автомагістраль-Південь».

З початку року «БК Євродор» отримало держпідрядів на суму понад 80 млн грн. Зокрема, у серпні фірма взяла підряд від харківських дорожників – на поточний середній ремонт 52 км дороги Т-21-14 Приколотне-Великий Бурлук-Дворічна вартістю 48,55 млн грн.

ПП «АБЗ» макіївців Сергія Колоса та Зінаїди Рущишиної ремонтуватиме дорогу Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт «Танюшівка» – Старобільськ – Артемівськ на ділянці км 101+000 – км 103+000 за 12,84 млн грн. (6,42 млн грн/км). 24% вартості підряду покриють за рахунок державного бюджету, решту видатків впаде на місцевий бюджет.

Згідно з договірною ціною, на заробітні плати піде 57,43 тис. грн (0,44%), у вигляді прибутку «АБЗ» отримає 36,23 тис. грн (0,28%).

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