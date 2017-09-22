Запорізька САД сховала ціни півмільярдного ремонту траси на Київ турками на тендері, виписаному під лідерів

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 18 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» поточний середній ремонт автодороги Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя за 469,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 18 серпня 2019 року трасу відремонтують на ділянці км 450+455 – км 474+193 довжиною 23,7 км у середньому по 19,79 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення. Однак наданий переможцем договір постачання із представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджерет Ве Санаї Анонім Ширкеті» передбачає такі ціни з ПДВ без доставки:

суміш ЩМА-20 – 2 160 грн./т,

асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 2 модифікований – 1 968 грн./т,

асфальтобетон пористий крупнозернистий марки 2 модифікований – 1 848 грн./т,

асфальтобетон піщаний типу Г марки 1 – 1 723 грн./т.

Днями Сумська САД замовила суміш ЩМА-20 по 2 067 грн./т без ПДВ і доставки.

Що ж до піщаного асфальтобетону, у серпні на торгах Житомирської САД він коштував 1 212 грн./т без ПДВ і доставки. З урахуванням 20% податку це все одно на 18% дешевше.

Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, на асфальтобетонне покриття – три роки, на знаки із світлоповертальною плівкою типу 1 – сім років і типу 2 – десять років, на розмітку пластиком і напрямні стовпчики – рік.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 0,1%.

На заробітну плату піде 2,28 млн грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 351 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 472,26 млн грн.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Натомість ТОВ «Атлас СМД Україна» не допустили до торгів через відсутність атестатів виробництва асфальтобетону та ЩМАС, договорів оренди деякої техніки, свідоцтв про реєстрацію машин та інші недоліки документів.

ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 6» (Гродно, Білорусь) завантажило в систему скаргу в АМКУ від ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 4» (Брест, Білорусь), але через цю розбіжність адмінколегія не стала її розглядати. Облавтодори скаржились на вимогу атестатів виробництв дорожньо-будівельних матеріалів, вважаючи, що це не передбачено ані українським, ані білоруським законодавством. Також вони назвали дискримінацією вимогу досвіду надання послуг в Україні та ЄС у 2014-2017 роках у таких обсягах:

300 тис кв. м – влаштування нижніх (вирівнювальних) шарів основи чи покриття із асфальтобетонних сумішей;

300 тис кв. м – влаштування верхнього шару покриття із ЩМАС.

Переможець «Онур Конструкціон Інтернешнл» мав відповідно 924 тис кв. м і 514 тис кв. м, а суперник «Автомагістраль-Південь» – 325 тис кв. м і 339 тис кв. м. Ці фірми нині є лідерами дорожніх підрядів разом із ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», ТОВ «Ростдорстрой» і ТОВ «ПБС», чиї обсяги невідомі.

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