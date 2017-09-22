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«Укргазвидобування» купило три десятки Skoda Superb по мільйону за штуку

22 Вересня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 14 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Єврокар» легкові автомобілі на загальну суму 29,43 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 28 автівок «Skoda Superb» у комплектації Ambition B8 2.0 TSI/206kw 4×4 DSG по 1,05 млн грн. Кожен автомобіль матиме пакет «погані дороги», фільтр пилу, двохзонову систему кондиціонування з електрорегулюванням та комбіфільтром «Climatronic», передні сидіння з підігрівом, комфортну телефонію, інформаційне радіо «Balero», з’єднання з Apple, Mirror Link.

У відкритих джерелах є інформація, що подібні автівки можна придбати за акційною ціною 1,02 млн  грн. А вартість «Skoda Superb» у базовій комплектації починається з 659 тис грн.

Крім ТОВ «Єврокар» Олега Боярина у торгах брали участь ще три фірми: ТОВ «Радіал Україна»  харків’янина Владислава Кулікова, ТОВ «АІС Балтійський» Максима Полякова та дружини нардепа з «Відродження» Дмитра Святоша Лариси, а також ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій», бенефіціаром якого є Людмила Гвоздьова – дружина екс-нардепа від БПП Михайла Гвоздьова.

Пропозиції «Радіал Україна» та «АІС Балтійський» були нижчими від переможця – 29,428 млн грн. та 29,429 млн грн. відповідно. Втім вони були відхилені, оскільки не відповідали вимогам документації процедури закупівлі. Пропозиція «Автоцентр Прага авто на кільцевій» була вищою – 30,07 млн грн. Очікувана ціна склала 30,24 млн грн.

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