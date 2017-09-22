«Укргазвидобування» купило три десятки Skoda Superb по мільйону за штуку

ПАТ «Укргазвидобування» 14 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Єврокар» легкові автомобілі на загальну суму 29,43 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 28 автівок «Skoda Superb» у комплектації Ambition B8 2.0 TSI/206kw 4×4 DSG по 1,05 млн грн. Кожен автомобіль матиме пакет «погані дороги», фільтр пилу, двохзонову систему кондиціонування з електрорегулюванням та комбіфільтром «Climatronic», передні сидіння з підігрівом, комфортну телефонію, інформаційне радіо «Balero», з’єднання з Apple, Mirror Link.

У відкритих джерелах є інформація, що подібні автівки можна придбати за акційною ціною 1,02 млн грн. А вартість «Skoda Superb» у базовій комплектації починається з 659 тис грн.

Крім ТОВ «Єврокар» Олега Боярина у торгах брали участь ще три фірми: ТОВ «Радіал Україна» харків’янина Владислава Кулікова, ТОВ «АІС Балтійський» Максима Полякова та дружини нардепа з «Відродження» Дмитра Святоша Лариси, а також ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій», бенефіціаром якого є Людмила Гвоздьова – дружина екс-нардепа від БПП Михайла Гвоздьова.

Пропозиції «Радіал Україна» та «АІС Балтійський» були нижчими від переможця – 29,428 млн грн. та 29,429 млн грн. відповідно. Втім вони були відхилені, оскільки не відповідали вимогам документації процедури закупівлі. Пропозиція «Автоцентр Прага авто на кільцевій» була вищою – 30,07 млн грн. Очікувана ціна склала 30,24 млн грн.

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