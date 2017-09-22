РДА на Луганщині викинула дешевші пропозиції, щоб віддати 10 мільйонів фірмі з букетом кримінальних справ

Відділ освіти Попаснянської РДА Луганської області за результатами відкритих торгів 20 вересня уклав угоду з ТОВ «Інвестсевер» щодо капітального ремонту Золотівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Попаснянської райради вартістю 10,41 млн грн. Про це повідомляється на сайті «Прозорро».

Згідно з договором, роботи завершать до кінця 2017 року з гарантійним строком – 2 роки. У разі використання неякісних матеріалів у процесі виконання підряду, виконавець сплатить штраф у розмірі 100% вартості робіт. Перелік робіт по об’єкту включає ремонтні, електромонтажні роботи, будівництво вуличного туалету, прокладання дороги та тротуарів, встановлення зовнішньої огорожі, налаштування системи зовнішнього електропостачання. Найбільша сума коштів, 4,55 млн грн, припадає на облаштування майданчиків.

Підрядник отримає прибуток у розмірі 94,9 тис. грн (0,9% від загальної вартості підряду), на заробітні плати працівникам піде 698 тис. грн (6,7%).

Конкурентом «Інвестсевер» були ТОВ «Каскад-СД» та ТОВ «Укравтоміст» з дешевшими пропозиціями, які замовник відхилив через невідповідність пропозицій вимогам тендерної документації, зокрема, у зв’язку з неподанням низки необхідних документів.

При цьому, у переліку наданих переможцем торгів – ТОВ «Інвестсевер», документів, немає, наприклад, довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також довідки про наявність працівників.

У січні цього року військова прокуратура Луганського гарнізону відкрила кримінальне провадження щодо розтрати майна Управління капбудівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації 26 суб’єктами господарювання на загальну суму понад 100 млн грн. Серед них – ТОВ «Інвестсевер».

Як свідчать матеріали справи, у штаті фірми працює лише двоє осіб. При цьому, відмітили прокурори, протягом вересня-листопада 2016 року «Інвестсевер» задекларував про початок будівельних робіт на 13 об’єктах з терміном виконання – кінець 2016 року. Також в ухвалі суду йдеться про завищення фірмою обсягів робіт по одному з підрядів та про надання неправдивої інформації щодо робіт з капітального ремонту приміщень села Мусіївка Міловського району за 1,46 млн грн., які насправді не виконувались.

ТОВ «Інвестсевер» заснували мешканець Вінниччини Микола Зозуля та черкащанин Владислав Сагун у лютому 2015 року. Перша юридична адреса фірми – просп.40-Річчя Жовтня, 100/2 у Києві (місце масової реєстрації).У 2016 році підприємство перереєстрували у Сєверодонецьку.

Нинішнім власником фірми є прописаний у Первомайську на Луганщині Олександр Верзілов. На парламентських виборах 2012 року він представляв кандидата у депутати Сергія Філя, нинішнього заступника голови Луганської ОДА.

Головним бухгалтером компанії є Наталія Харченко. Із судового реєстру відомо, що влітку цього року Харченко обвинувачували у підробці документів та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Згідно з останніми ухвалами у справі, щодо бухгалтера застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Протягом 2016-2017 років ТОВ «Інвестсевер» отримало держпідрядів на суму понад 70 млн грн.

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