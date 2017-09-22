«Прокладки» розіграли 115 мільйонів «Київпастрансу» за тролейбусну лінію на Печерську з суперечливими цінами

КП «Київпастранс» 19 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Електротрансбуд» будівництво тролейбусної лінії на вулиці Старонаводницькій у Печерському районі за 115,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року прокладуть кабельні лінії, реконструюють трансформаторні підстанції, влаштують контактну мережу, світлофорні об’єкти з електропостачанням та лініями зв’язку, диспетчеризацію, заїзні кишені, зовнішнє освітлення і майданчик для очікування пасажирів, встановлять бар’єрне огородження тощо. Гарантійний строк становить десять років. Переможець не планує залучати субпідрядників з обсягом робіт більше 20% вартості договору.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільше коштів припадає на шість комплектних розподільчих пристроїв із монтажем – 25,07 млн грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Агрегат випрямляючий у комплекті з монтажем коштує 8,59 млн грн.:

трансформатор сухий для перетворювачів пот. 1600 кВа 10/0,46 Resibloc – 1 шт.,

випрямляч В-ТПЕД-2, Ок-600М – 1 шт.

Також 8,00 млн грн. відвели на металеві оцинковані опори ОКМ-12 по 62 тис грн./шт. Стільки ж вони коштували на червневому тендері КК «Київавтодор». У травні у відкритих джерелах опори ОКМ-12 і ОКМ-18 можна було знайти по 75 тис грн./шт.

Ще 2,83 млн грн. піде на асфальтобетон щільний піщаний типу Г марки 3 по 1 573 грн./т, що загалом відповідає іншим тендерам.

Світлодіодні світильники з/о Ampera Midi 64 LED 700mA 139Вт від ТОВ «Тера-Лайт» на 1,99 млн грн. обійдуться у 7 327 грн./шт. У липні на тендері Управління дорожнього господарства Одеської міської ради світильники дімовані Ampera Midi 64LED/139Вт коштували у 2,5 рази дорожче – 18 115 грн./шт.

Кабель ВВГ 1000в 4х240 на 1,72 млн грн. замовили по 1 718 грн./м. У березні його продавали по 2 157 грн./м із ПДВ, що без урахування 20% податку складало 1 798 грн./м.

Провід ППСРВМ 3000В 240 на 1,69 млн грн. коштує 735 грн./м. В інтернет-магазинах він продається гуртом на чверть дешевше – по 599 грн./м.

Провід (МК)(МФ)(МФО) 85 на 1,63 млн грн. придбали по 126 грн./м.

Кабель АВБбШв 1х800+2х1,5 на 1,42 млн грн. замовили по 356 грн./м, тоді як на ринку його можна знайти дещо дешевше – по 331 грн./м.

Нагрівальний броньований кабель ЕКСОН-б 25 невідомої потужності на 1,06 млн грн. коштує 112 грн./м.

Суміш Cerezit CT190 на 289 тис грн. замовили по 46 грн./кг, хоча в інтернет-магазинах її продають гуртом принаймні всемеро дешевше – по 6 грн./кг, як і на інших тендерах.

Натомість пісок природний рядовий коштує 97 грн./куб. м, а щебінь різних марок і фракцій – 212 грн./куб. м, що відповідає ринковим цінам.

На заробітну плату піде 4,19 млн грн., тобто чотири відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 849 тис грн.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 115,54 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Інженерно-будівнича компанія», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Київський «Електротрансбуд» зі статутним капіталом 100 тис грн. був створений у квітні 2016 року та вперше отримав державний підряд. У якості аналогічного він приніс договір субпідряду з ТОВ «Реалстрой» щодо перевлаштування контактної мережі трамваю на переїзді №11 по вул. Малиновського – просп. Оболонському на 49 тис грн.

Нині засновником і директором є Сергій Міхель із смт. Побузьке на Кіровоградщині.

Раніше фірма мала назву «Транспортні-Мережі» та 1 тис грн. статутного капіталу. Тоді нею керував Олексій Ткаченко, а власником було його ж ТОВ «Бізнес Пропозиці я ». За даними системи «YouControl», воно володіє цілою низкою юридичних осіб.

Заснована в лютому столична «Інженерно-будівнича компанія» зі статутним капіталом 150 грн. належить дніпровцю Олександру Цимбалюку, який також є директором.

Однак у березні нею керував Олександр Руденок. Засновниками тоді були фірми адвокатів киянина Володимира Пальчика і Валерія Резніка із с. Червоне на Кіровоградщині: ТОВ «Бізнес Пропозиці ї » та ТОВ «Юрбізнес Консалтинг». На них зареєстровано безліч фірм.

У травні-червні суперник виграв три маленькі тендери КП «Київводфонд» щодо ремонту бюветів і туалетів на 916 тис грн.

Найменування Ціна, грн./шт. без ПДВ і доставки Комплектний розподільчий пристрій +600 (камера катодного автомата РУ-600К-М-УХЛ4 – 3 шт., камера лінійного автомата РУ-600Л-М-УХЛ4 – 7 шт., камера запасного автомата РУ-600З-М-УХЛ4 – 1 шт.) 15 389 324 Комплектний розподільчий пристрій 10 кВ на базі комірок ВМ-1 (8 камер: 5-камери вимикача, 1-трансформатора напруги, 2-роз’єднувача) (ТОВ «Ампер», Кременчук) 2 352 000 Комплектний розподільчий пристрій 10 кВ на базі комірок КСО-2051 (10 камер: 7-камери вимикача, 1-трансформатора напруги, 2-роз’єднувача) (ТОВ «Ампер», Кременчук) 2 352 000 Комплектний розподільчий пристрій +600 (камера катодного автомата РУ-600К-М-УХЛ4 – 2 шт., камера лінійного автомата РУ-600Л-М-УХЛ4 – 6 шт., камера запасного автомата РУ-600З-М-УХЛ4 – 1 шт.) 1 792 000 Комплектний розподільчий пристрій -600 (камера лінійна на 2 вихідні лінії РУОШ-600Л-002-УХЛ4 – 1 шт., камера лінійна на 4 вихідні лінії РУОШ-600Л-004-УХЛ4 – 1 шт., камера агрегатна (2 агрегати) РУОШ-600А-Д-2ХХ-УХЛ4 – 1 шт.) 1 592 640 Комплектний розподільчий пристрій -600 (камера лінійна на 2 вихідні лінії РУОШ-600Л-002-УХЛ4 – 1 шт., камера лінійна на 4 вихідні лінії РУОШ-600Л-004-УХЛ4 – 1 шт., камера агрегатна (3 агрегати) РУОШ-600А-Д-2ХХ-УХЛ4 – 1 шт.) 1 592 640 Усього: 25 070 604

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