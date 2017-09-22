Підлеглі секретаря Сєвєродонецька без тендеру замовили будівництво на мільйон його бізнес-партнеру

Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради 15 вересня за неконкуретною процедурою уклало угоду з ТОВ «Укрконтракт» щодо будівництва теплових мереж вартістю 1,03 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До 15 грудня «Укрконтракт» повинен збудувати тепломережі будівлі міжлікарняної аптеки КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради по вул. Єгорова, 2-в. Гарантійний строк складе три роки.

60% від загальної суми вартості робіт замовник перерахує авансом.

За даними «Прозорро», «Укрконтракт» отримало держзамовлень на 2,20 млн грн, усі вони – від мерії Сєвєродонецька та комунальних підприємств міста.

Засновниками «Укрконтракт3» є Ігор Сопов та Віталій Мартиненко. Останній – бізнес-партнер сім’ї секретаря Сєвєродонецької міськради Ігоря Буткова. Мартиненко є співзасновником ТОВ «Спецпроект», іншим засновником котрого є Благодійний фонд «Григорія Сковороди», яке заснувала родина Буткова. Раніше Мартиненко і Бутков були бізнес-партнерами в ТОВ «Техносбит».

В кінці серпня стало відомо про відкриття прокуратурою кримінальної справи відносно Буткова за незадекларований ним бізнес.

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