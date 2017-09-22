Нардеп від «БПП» та радник Ложкіна спливли у «метизній справі» НАБУ про розкрадання на залізниці

Детективи Національного антикорупційного бюро підозрюють народного депутата від фракції «Блоку Петра Порошенка» Валерія Іщенка та колишнього позаштатного радника глави Адміністрації президента Михайла Бейліна в причетності до розкрадання державних коштів «Укрзалізниці» через тендери. Про це йдеться в рішенні Солом’янського районного суду міста Києва від 27 червня 2017 року по кримінальному провадженню №52016000000000001, повідомляє «Слово і Діло».

Прізвища фігурантів справи видання повідомило з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Як стверджує джерело, прямі докази причетності вищевказаних осіб наразі відсутні.

У судовому рішенні вказана наступне:

«Встановлено, що допомогу та сприяння особі №3 в організації скоєння кримінальних злочинів надавав бізнес-партнер особи №3 – народний депутат особа №9 і колишній позаштатний радник глави Адміністрації президента особа №10. Так, особа №9, будучи бізнес-партнером особи №3, профінансувала злочин у 2015 році та на вищому рівні вступила в злочинну змову з особою №10, яка здійснювала нагляд за діяльністю УЗ і за результатами змови надала вказівки особі №6, директору ДП «Укрзалізничпостач» на той час, забезпечити перемогу ТОВ «Інкомм» у конкурсних торгах», – йдеться в клопотанні детектива Бюро.

Згідно з версією слідства, вказаний нардеп контролював групу підприємств, серед яких ТОВ «Солар-Скай». Це підприємство за викритою схемою перерахувало понад 27 мільйонів гривень як безвідсоткову фінансову допомогу невідомій особі, якій підконтрольне ТОВ «Інкомм». Зазначені кошти були використані «Інкоммом» для здійснення передоплати ПАТ «Дружківський завод металевих виробів» за метизну продукцію, яка в подальшому за завищеними цінами була поставлена ​​ДП «Укрзалізничпостач».

«Також нардеп вступив у злочинну змову з фінансовим директором контрольованої групи підприємств особою №11, яка з метою підготовки скоєння злочинів, координації злочинних дій і вирішення поточних злочинних питань постійно контактувала з особою №4, фінансовим директором контрольованої особою №3 групи підприємств, і погоджувала з ним фінансові питання скоєння злочинів, предмет заволодіння, розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зі злочинною метою використовував власні знайомства в «Укрзалізниці», – вважають у НАБУ.

У клопотанні детектив Бюро просив суд надати доступ до інформації про з’єднання абонентських номерів, що належать зазначеному нардепу, директору ТОВ «Солар-Скай» і ще одному фігуранту провадження. Суд задовольнив клопотання НАБУ і надав їм доступ до речей і документів.

Нагадаємо, Валерій Іщенко у 2014 році був фігурантом одного з першого корупційних скандалів у постмайданній Україні. Його помічник і менеджер Григорій Ярошенко тоді у якості нібито «нового смотрящего по митниці» намагався збирати касу в регіонах. Про це тоді повідомив замгубернатора Дніпропетровської області Святослав Олійник. СБУ тоді відкрило кримінальну справу, однак вона нічим не закінчилась. А журналіст Юрій Бутусов повідомляв у контексті цієї справи про ділові та товариські зв’язки Іщенка з народним депутатом від БПП Артуром Палатним. За даними журналіста, Палатний нібито обговорював з Іщенком скандальну справу його помічника.

На початку 2017 року НАБУ і САП передали у суд справу стосовно кількох високопосадовців «Укрзалізниці» за закупівлю у 2015 році у фірми «Інкомм» метизної продукції по завищеним цінам, яка принесла збитків на 20 млн грн. По цій справі були затримані тодішній голова ДП «Укрзалізничпостач» Євген Хорощак, його заступник та голова тендерного комітету Роман Кравчук, керівник відділу верхньої будови колії Андрій Степаненко, та два представники групи «Інкомм». При цьому Степаненко вже повернувся до роботи на посаду, з якої він був відсторонений на час слідства. У суді справа майже не рухається через зволікання захисту та суддів.

Довідково

Серед документів, які Солом’янський суд 27 червня дозволив арештувати в рамках цього кримінального провадження, є документи, що стосуються скандального будівництва торгового центру безпосреденьо над станцією метрополітену «Героїв Дніпра». У тому числі:

-«коммерческое предложение № 224 по разработке дизайн-проекта МОП объекта «Торгово-развлекательный комплекс с подземными торговыми техническими помещениями на пересечении Оболонского проспекта и ул. Героев Днепра в Оболонском районе г. Києва» № 224 от 12.06.2017 7 на 6 арк.;

-2 аркуші паперу формату А4, на першому з яких міститься логотип «Consulco Limited», а у графі «Client» зазначені 5 найменувань юридичних осіб, на другому аркуші – друкований текст – роздруківка електронного відправлення (ІНФОРМАЦІЯ_1), адресоване ІНФОРМАЦІЯ_3);

-три аркуші паперу із логотипом «ICF legal Service», на кожному з яких у табличному вигляді виконані від руки записи із найменуваннями юридичних осіб (організацій), напроти кожної з яких містяться показники Приход та Расход. На кожному з вказаних аркушів міститься запис організації «Союз Енерго»;

-аркуш паперу щодо вартості розробки дизайн-проекту в сумі 92340 доларів США з підписом, виконаним від імені ОСОБА_13;

-акт приймання-передачі послуг по договору № 52 від 01.12.2015 від 30.04.2017 на 3 арк. Із підписами виконаними від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15;

-акт приймашія-передачі послуг по договору № від 31.05.2017 із підписами виконаними від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 2 арк.;

-кошторис на проектні роботи будівництва торговельного комплексу на перетині вул. Героїв Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському районі м. Києва. Дорожній розділ. Робоча документація на 2 арк.;

-договір надання послуг № 04/17 від 04.04.2017 між General Freight Cargo Limited та Stonehenge Development Limited про здійснення генерального управління проектом та його етапами – розробка та передача у власність замовника проектної документації стадії «Робоча документація» по ТРЦ на перегині Оболонського проспекту та вулиці Героїв Дніпра на 19 арк.;

-аркуш паперу із переліком послуг між General Freight Cargo Limited та Stonehenge Development Limited у сумі 30250,00 доларів США на 1 арк.;

-аркуш паперу «стоимость и условия» вьшолнения работ на суму «908500 грн с НДС»;

-договір надання послуг № 39 Gib від 01.06.2016 між Credit Invest Alliance та Stonehenge Development Limited про здійснення генерального управління проектом та його етапами – розробка та передача у власність замовника проектної документації стадії «Робоча документація» по ТРЦ на перетині Оболонського проспекту та вулиці Героїв Дніпра на 19 арк.

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