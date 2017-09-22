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«Енергоатом» за 34 мільйони замовив насосні установки на МАЗах для Южно-Української АЕС

22 Вересня 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 22 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Компанія Тітал» мобільні насосні установки на 34,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У березні 2018 року на енергоблок №3 Южно-Української АЕС поставлять три мобільні насосні установки у всепогодних шумозахисних контейнерах на шасі МАЗ 6317 6х6 Євро 5 (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). Скільки коштують окремі складові комплектів, невідомо.

Мінський автомобільний завод (МАЗ, Білорусь) виробляє повнопривідні вантажівки Богдан (МАЗ)-6317 модельного 2016 року спільно з корпорацією «Богдан» у Черкасах.

За нинішнім договором, гарантійний строк становить  від двох років із дати введення експлуатації та від трьох років із дати виготовлення, а строк служби – 30 років. Кожну партію товару оплатять протягом 45 робочих днів після поставки.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 34,24 млн грн.

Єдиним конкурентом із майже такою ж різницею в ціні було ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Контакт», яке не знижувало ціну під час аукціону. Фірма належить директору Мартіну Оганесяну і ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кант» Анатолія Куделіна і Валерія Проскудіна.

Власниками «Компанії Тітал» є киянин Павло Брицький і Петро Брицький, професор кафедри історії України Чернівецького національного університету.

Ця фірма була співзасновником ТОВ «Дозор» разом із «Благодійний фонд сприяння державній пожежній охороні міста Києва», що заснували Ігор Немировський і Анатолій Косар. Останній в 2003-2006 роках працював начальником Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пов’язані з його родичами фірми отримали ліцензії ДСНС на посередницькі послуги з передачі тривожних сигналів про пожежу. Із 2010 року він очолював Управління екологічної політики та техногенної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 

Найменування Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Мобільна насосна установка МНУ-500 БВ для підживлення басейну витримки 1 11 410 436
Мобільна насосна установка МНУ-500 ПГ для підживлення парогенератору 1 11 222 710
Мобільна насосна установка МНУ-500 ББ для заповнення бризкального басейну 1 11 574 144

 

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