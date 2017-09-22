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АМКУ змушує суддів Полтави прибрати обмеження на кабіни для звинувачених

22 Вересня 2017

Антимонопольний комітет України 15 вересня за скаргою ТОВ «Сакура-Про» зобов’язав Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області прибрати дискримінаційні вимоги з тендерної документації на постачання кабін для обвинувачених і засуджених на очікувану суму 3,02 млн грн. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Планують купити 36 загороджень для розміщення обвинувачених і засуджених зі збіркою та установкою в судах області по очікуваній ціні 83 807 грн./шт.

Замовник вимагає довідку про досвід виконання аналогічного договору протягом 2015-2017 років. Аналогічні договори мають відповідати предмету закупівлі за технічними характеристиками, що передбачені Наказом ДСА України від 20.03.2017 №350, яким затверджено «Загальні вимоги до загородження зі спеціального захисного скла для розміщення обвинувальний (підсудних) та засуджених».

Крім того, управління на власний розсуд встановило ще низку додаткових вимог, яких немає у «Загальних вимогах…». Зокрема йдеться про товщину скла не менше 18 мм та наявність сертифікату на його відповідність класу зламостійкості не нижче і не вище RC2 за стандартом ДСТУ EN 1627:2014. Таким чином, пропозиція фірми, яка запропонує кращий товар із міцнішим склом, усе одно буде відхилена.

Скаржник заявив, що зазначеним вимогам відповідає продукція лише одного виробника – ТОВ Виробничо-комерційне підприємство «Форпост».

Адмінколегія АМКУ задовольнила скаргу, визнавши вказані вимоги дискримінаційними, а їхню необхідність – недоведеною. Станом на 21 вересня зміни у тендерну документацію не вносилися. Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для замовників, але закон не встановлює строк для їхнього виконання.

Довідково:

Київська «Сакура-Про» на чолі з Олегом Суром належить Ользі Василенко, однак раніше її партнером був Рустам Абдуллаєв. Усього з жовтня 2016 року вона отримала підрядів судів та управлінь поліції на 2,08 млн грн. Зокрема у липні ТУ ДСАУ в Дніпропетровській області замовило їй кабіни зі склом товщиною від 18 мм вищого класу RC3. Останній фірма підтвердила сертифікатом і протоколом випробувань.

Харківським ВКП «Форпост» володіють Геннадій Добринський, Володимир Височін та Юрій Шинкаренко. Із грудня 2016 року він отримав підрядів судів та банків на 2,81 млн грн. На аналогічний тендер ТУ ДСАУ в Чернівецькій області без конкретних вимог щодо класу воно приносило сертифікат на скло класу RC2.

Нагадаємо, у доповіді омбудсмена України за 2016 рік сказано, що Європейський суд з прав людини неодноразово визнавав жорстоким поводженням утримання особи в металевій клітці у залі суду, якщо воно не несе небезпеки для життя і здоров’я учасників судового засідання. Кримінальний процесуальний кодекс України і Державні будівельні норми також передбачають розміщення обвинувачених і засуджених у прозорих загородженнях зі скла чи органічного скла. Однак проблема металевих кліток залишається притаманною всім загальним місцевим судам, відвіданим моніторами у 2016 році.

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