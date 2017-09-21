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В Україні створено базу помічників місцевих депутатів

21 Вересня 2017

Активісти ГО Канцелярська Сотня запустили портал «Посіпаки-2» (http://posipaky-2.info/) , що містить дані про помічників депутатів обласних і місцевих рад, повідомляє «Бігус.інфо».

Сайт наслідує проект «Посіпаки» – першу відкриту базу помічників народних депутатів.

Відтепер всіх помічників депутатів обласних рад і місцевих рад міст обласного значення можна знайти на одному сайті. Ресурс, що отримав назву Посіпаки-2, розширює можливості антикорупційних активістів на регіональному рівні, допомагає швидко виявляти приховані зв’язки та конфлікти інтересів.

Пошук на сайті можна здійснювати як за ПІБ помічника, так і за ПІБ депутата. Крім того, можна переглягути діючий склад депутатів разом з помічниками по кожній з областей.

Ідея проекту виникла після піврічного існування сайту Посіпаки, що містить дані про помічників народних депутатів останніх 5-ти скликань. Цей сайт став безцінною знахідкою для журналістів-розслідувачів, аналітиків і антикорупційних активістів. Водночас, активізація процесів децентралізації виявила необхідність створення подібної бази з інформацією про помічників місцевих депутатів.

У кожного депутата місцевої ради може бути до 5-ти помічників, які працюють на громадських засадах і можуть набувати широкого кола повноважень (за винятком лише права голосу на сесіях). Саме тому інформація про помічників є цінним ресурсом як для журналістів-розслідувачів, так і для антикорупційних органів.

Головна мета проекту – форсування процесу боротьби з корупцією, розвитку підзвітності і прозорості на місцевому рівні.

Станом на сьогодні, на сайті Посіпаки-2 міститься інформація про помічників депутатів 24 обласних і 24 місцевих рад.

Найбільша кількість помічників зафіксована в Миколаївській області – 1003, а найбільша кількість депутатів – 414 – в Черкаській області. Інформація постійно оновлюється та доповнюється.

«Канцелярська сотня» – ініціатива зі створення інформаційних проектів із залученням тисяч волонтерів – програмістів, аналітиків та журналістів. Основна діяльність організації пов’язана з розкриттям та структуруванням даних, що будуть корисні для журналістів та громадських активістів.

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