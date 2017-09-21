Укрзалізниця понизила вимоги до надійності колій ще п’ять років тому

У 2012 році Укрзалізниця знизила вимоги до якості скріплень, які утримують залізничні колії, йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

За словами в.о. головного інженера департаменту колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця» Володимира Чемеринського у 2012 році Укрзалізниця затвердила технічні вимоги, які дозволили використовувати клеми скріплення, що притискають рейки до шпал на 10% гірше, ніж традиційний стандарт у 25 кілоньютонів.

Вимоги з якості УЗ понизила через рік після того, як впала фактична якість у монопольного постачальника скріплень – «Корпорації КРТ», що належить народним депутатам Блоку Петра Порошенка Ярославу та Богдану Дубневичам.

У 2011 році виявилось, що 40% деталей від КРТ – деформувались під час використання. Зусилля притиснення рейки знизилось з обов’язкових 25 кН до 15-17 кН.

Залізниця через суд змусила корпорацію КРТ замінити неякісну продукцію. Але вже наступного року понизила вимоги до якості зі свого боку у внутрішній технічній документації.

Водночас публічні вимоги до якості, зокрема у тендерних закупівлях, залишались на рівні стандарту, а інколи навіть завищувались. У 2015 році залізниця оголосила тендер на скріплення з силою притискання вищою за стандарт, що дозволило викинути з тендеру конкурентів «Корпорації КРТ». Тоді УЗ наголосила, що завищена вимога «є основними технічними параметрами, які забезпечують надійність роботи вузла скріплення».

Однак перевірка, яку провели наприкінці 2016 року детективи НАБУ, показала, що закуплені залізницею скріплення Дубневичів мають якість на 10% нижче стандарту та вимог тендерної документації. Детально про цю випробовування писало видання «Наші гроші».

Через кілька місяців після перевірки залізниця занизила вимогу до »надійності роботи вузла скріплення» одразу на 10% і у публічній тендерній документації.

Залізничні скріплення – це набір деталей (клема, втулка, прокладка), які прикріплюють рейку до шпали. Важлива технічна характеристика цих деталей – сила притиснення – сила із якою клема притискає рейку до шпали.

Останні три роки скріплення на залізницю поставляють, виключно, дилери «Корпорації КРТ», яка належить народним депутатам від БПП Ярославу та Богдану Дубневичу. КРТ – є монополістом, оскільки пропозицію іншого виробника залізниця відхиляє через формальні причини.

Заступник департаменту колії та споруд ПАТ «Українська залізниця» Василь Яковлєв донедавна був помічником Ярослава Дубневича.

Окрім того, заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» Едуард Пушкаренко також займав посаду помічника нардепа Ярослава Дубневича.

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