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У смітник на Харківщині за 90 мільйонів закладуть утричі дорожчий бентоніт, ніж у Краматорську

21 Вересня 2017

Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації за результатами тендеру замовив ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами у Вовчанському районі за 90,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Комплекс зведуть за межами населеного пункту на території Симонівської сільради до кінця 2019 року. Збудують виробничий комплекс із прибудованими адміністративно-побутовими приміщеннями, внутрішньо-майданчикові під’їзди, дороги і тротуари, створять ділянку складування та захоронення ТПВ (котлован та дренаж), придбають обладнання лінії сортування та устаткування, влаштують зовнішнє електропостачання та електроосвітлення, а також благоустроять територію.

За підсумковою відомістю ресурсів, бентонітовий мат ActiMat 50 із показником витрати потоку (flux index) 5×10-9 куб. м/кв. м/с і масою загальною\бентоніту на одиницю площі 5 200\5 500 г/кв. м коштує 317 грн./кв. м, а ActiMat 50 C ламінований водонепроникний – 350 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

У травні на подібному тендері КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» Донецької облради Actimat 30 із показником витрати потоку 7×10-9 куб. м/кв. м/с та масою загальною\бентоніту на одиницю площі 3 200\3 500 г/кв. м коштував 84 грн./кв. м. Це втричі дешевше від ціни придбаного харків’янами мату іншого типу.

Дорожні плити ПДН (ПАГ) -14 (6,0х2,0х0,14) замовили по 6 434 грн./шт. У відкритих джерелах їх можна 67 тис грн./шт.

Різна гарячекатана арматурна сталь коштує 15 700 грн./т, пісок природний рядовий – 66 грн./куб. м, асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 – 1 351 грн./т, а щільний дрібнозернистий типу А марки 1 – по 1 055 грн./т, що загалом відповідає ринку.

Переможець не планує залучати субпідрядників більш ніж на 20% суми угоди, однак перерахує дрібнішим субпідрядникам 17 млн грн. Техніку він орендує у київського ТОВ «Лімна-Груп», дніпровського ТОВ «Старкор» і харківського ТОВ «Техстандарт-Плюс».

Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 90,51 млн грн.

Єдиний конкурент ПП «ВВК-Стиль» Сергія Олійника зі статутним капіталом 100 грн. пропонував на 3% нижчу ціну, але його відхилили за відсутність низки кваліфікаційних документів. При цьому обидва учасники не знижували ціни під час аукціону.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер завершився абсолютно так само, та згодом договір визнали недійсним. За даними «Харківського антикорупційного центру», від «СП «Ековтор» 27 липня його підписала Тетяна Юрченко, хоча не мала права, бо вже два дні не керувала фірмою. На нинішньому, повторному тендері строк подання пропозицій був мінімальним – 15 днів.

Харківське «СП «Ековтор» засноване у 2011 році Тетяною Юрченко з Донецька. Нині ж фірма належить дніпровцю Олександру Біленку та одеському ТОВ «Екорегіон-77» Сергія Ляшевського та Сергія Дікарева зі статутним капіталом 1 тис грн.

Директором із 25 липня 2017 року став Роберті Абакелія.

У жовтні  2015 року «СП «Ековтор» виграло тендер на будівництво полігону ТПВ за 93,88 млн грн. в м. Люботин Харківської області, яке мало завершитись до кінця 2016 року. Як писав «ХАЦ», щодо цього було відкрито кримінальне провадження. Підрядник розпочав будівництво і засмічення не лише до підписання договору, але й на земельній ділянці, яка не була для цього призначена. Проти будівництва активно протестували місцеві мешканці.

У 2015 році «СП «Ековтор» підозрювали у привласненні бюджетних коштів під час будівництва полігону в Богодухові Харківської області.

Нагадаємо, поліція з початку року підозрює службовців управління ЖКГ виконкому Золотоніської міськради (Черкаська обл.) у внесенні на користь цієї фірми завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо робіт на полігоні ТПВ. Із червня нових ухвал по справі в судовому реєстрі не з’являлося.

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