НОВИНИ

21.09.2017

В Україні створено базу помічників місцевих депутатів

Укрзалізниця понизила вимоги до надійності колій ще п’ять років тому

У смітник на Харківщині за 90 мільйонів закладуть утричі дорожчий бентоніт, ніж у Краматорську

Турки виграли в одеситів 115 мільйонів на ремонт проспекту Бажана на Дарниці

Атомники замовили турецько-українській фірмі мобільних генераторів ще на 36 мільйонів

Покрівлю університету в Рубіжному без тендеру відремонтує фірма депутата з «Оппоблоку»

Генпрокуратура купила два членовози Land Cruiser за 2,5 мільйона

Генпрокуратура зуміла програти в суді угоду ще з одним фігурантом «справи Пшонки»

Сільрада на Донеччині делегувала організацію тендера приватникам, які розіграли його між фірмами однієї власниці

20.09.2017

АМКУ зацікавився тим, як ФГВ без конкурсу обрав «американців» для продажу боргів на 13 мільярдів

Оточення «смотрящого» Альоші отримає на ремонт донецької школи додаткові 6 мільйонів

«Селидіввугілля» переплатило третину «прокладці», у якої спільні контакти з фірмою бойовика «Оплоту»

«Харківобленерго» через суд зливає засвічену схему приватизації «Центренерего» угрупуванням Крючкова

Екологи Жебрівського під прикриттям переселенців розпиляли 12 мільйонів на ремонті парку

Чиновники Труханова, які розпиляли тендери на горілий табір «Вікторія», купили автівок на 2,3 мільйона

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Турки виграли в одеситів 115 мільйонів на ремонт проспекту Бажана на Дарниці

21 Вересня 2017

КК «Київавтодор» 18 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» реконструкцію проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі за 115,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До травня 2018 року виконають підготовчі та дорожні роботи, влаштують тротуари та благоустрій, у тому числі на розв’язках станцій метро Славутич (Південний міст), Осокорки, Позняки і Харківська та на місцевому проїзді від Харківської до вулиці Вірменської. Протяжність проспекту становить трохи більше 6 км.

Замовник не оприлюднив підсумкові відомості ресурсів та кошториси разом із договором, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення. Натомість у складі пропозиції переможця завантажено кошторисний файл у форматі .imd, який можна відкрити лише за допомогою спеціалізованої програми.

Гарантійний строк на гранітні бортові камені складає 15 років, на бетонні та залізобетонні бортові камені, зливоприймальні чавунні решітки, люки, опорні бетонні плити під люки та бар’єрне оцинковане огородження – 10 років, на асфальтобетонне покриття – 5 років.

На заробітну плату піде 3,52 млн грн., тобто три відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третина відсотка – 421 тис грн.

Ціна угоди майже на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 115,60 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПП «Київшляхбуд», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону. У складі пропозиції фірма із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова завантажила аналогічні договори без додаткових угод із додатками, пояснивши, що Генпрокуратура вилучила їх 22 березня. На підтвердження надано протокол обшуку офісу та ухвалу суду в рамках кримінального провадження №42017000000000596 від 3 березня. Службовців «Київавтодору» і переможців тендерів «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» і ТОВ «Основа» підозрюють у виведенні коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності. У якості проміжних ланок від «Київшляхбуду» до таких фірм у справі фігурують ТОВ «Будівельна компанія Ескадор» і ТОВ «Ростдорстрой».

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

Як «Максмед» замінив тендерний підрозділ «Укрзалізниці»
11 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

21.09.2017

Харків У смітник на Харківщині за 90 мільйонів закладуть утричі дорожчий бентоніт, ніж у Краматорську

Київ Турки виграли в одеситів 115 мільйонів на ремонт проспекту Бажана на Дарниці

Луганськ Покрівлю університету в Рубіжному без тендеру відремонтує фірма депутата з «Оппоблоку»

Донецьк Сільрада на Донеччині делегувала організацію тендера приватникам, які розіграли його між фірмами однієї власниці

20.09.2017

Донецьк Оточення «смотрящого» Альоші отримає на ремонт донецької школи додаткові 6 мільйонів

Донецьк «Селидіввугілля» переплатило третину «прокладці», у якої спільні контакти з фірмою бойовика «Оплоту»

Харків «Харківобленерго» через суд зливає засвічену схему приватизації «Центренерего» угрупуванням Крючкова

Донецьк Екологи Жебрівського під прикриттям переселенців розпиляли 12 мільйонів на ремонті парку

Одеса Чиновники Труханова, які розпиляли тендери на горілий табір «Вікторія», купили автівок на 2,3 мільйона

Харків Дружина «регіонала» з оточення Продивуса натендерила в Кернеса вже 142 мільйони на таємному ремонті проспекту

Чернівці За місяць чернівецькі комунальники вдвічі підняли ціну бітуму допугодами

19.09.2017

Львів Прокурори Матіоса приховують те, куди зникло $30 тисяч хабара митника Шокала

Київ У Києві поліція розслідує справу з ЖК «Перспектива», де замість реконструкції школи будують висотки

Миколаїв У Миколаєві поліцейський, який взяв у водія хабар у $900 та iPhone-6, заплатив штраф у 20 тисяч

Донецьк Мерія Покровська без тендеру залила півтора мільйона «сімейній» фірмі мера

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ