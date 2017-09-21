Турки виграли в одеситів 115 мільйонів на ремонт проспекту Бажана на Дарниці

КК «Київавтодор» 18 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» реконструкцію проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі за 115,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До травня 2018 року виконають підготовчі та дорожні роботи, влаштують тротуари та благоустрій, у тому числі на розв’язках станцій метро Славутич (Південний міст), Осокорки, Позняки і Харківська та на місцевому проїзді від Харківської до вулиці Вірменської. Протяжність проспекту становить трохи більше 6 км.

Замовник не оприлюднив підсумкові відомості ресурсів та кошториси разом із договором, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення. Натомість у складі пропозиції переможця завантажено кошторисний файл у форматі .imd, який можна відкрити лише за допомогою спеціалізованої програми.

Гарантійний строк на гранітні бортові камені складає 15 років, на бетонні та залізобетонні бортові камені, зливоприймальні чавунні решітки, люки, опорні бетонні плити під люки та бар’єрне оцинковане огородження – 10 років, на асфальтобетонне покриття – 5 років.

На заробітну плату піде 3,52 млн грн., тобто три відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третина відсотка – 421 тис грн.

Ціна угоди майже на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 115,60 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПП «Київшляхбуд», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону. У складі пропозиції фірма із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова завантажила аналогічні договори без додаткових угод із додатками, пояснивши, що Генпрокуратура вилучила їх 22 березня. На підтвердження надано протокол обшуку офісу та ухвалу суду в рамках кримінального провадження №42017000000000596 від 3 березня. Службовців «Київавтодору» і переможців тендерів «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» і ТОВ «Основа» підозрюють у виведенні коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності. У якості проміжних ланок від «Київшляхбуду» до таких фірм у справі фігурують ТОВ «Будівельна компанія Ескадор» і ТОВ «Ростдорстрой».

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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