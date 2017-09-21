Сільрада на Донеччині делегувала організацію тендера приватникам, які розіграли його між фірмами однієї власниці

ТОВ «Управління капітального будівництва Слов’янського району» від імені Андріївської сільради (Донецьк аобл.) 18 вересня замовило ТОВ «Рембудпроект 2010» будівельні роботи загальною вартістю 3,77 млн грн. Про це повідомляється на сайті «Прозорро».

Замовлено будівництво споруд для забору води з підземного джерела з установкою водонапірної башти об’ємом 15 куб м, розташованої по вулиці Зеленій у селі Варварівка (1,67 млн грн), а також проведення робіт з благоустрою території по вулиці Миру у селі Андріївка (2,10 млн грн). Обидва населені пункти знаходяться у підпорядкування Андріївської сільради Слов’янського району Донецької області.

У травні цього року Андріївська сільрада оголосила конкурс з визначення генеральної будівельної організації для передачі функцій замовника зазначених робіт. Про результати конкурсу та ціну послуг фірми-переможця на сайті не повідомили, однак, вже в серпні «УКБ Слов’янського району» оголосило про замовлення зазначених робіт.

Конкурентом «Рембудпроект» на конкурсі з благоустрою Андріївки було ТОВ «Трест Донбасводбуд», під час торгів з закупівлі робіт в Варварівці конкурентом цих двох фірм було ПП НВП «Спецшахтобуд», однак замовник відхилив її через невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

«Рембудпроект» та «Трест Донбасводбуд» належить мешканці Слов’янська Ользі Бобух. Нещодавно вона претендувала на посаду начальника відділу капітального будівництва Слов’янської міської ради, однак, будучи єдиним кандидатом, не з’явилась на конкурс.

Перелік будівельно-монтажних робіт з благоустрою території включає улаштування лотків, моста, тротуарів, огорожі майданчика та дворів, а також установлення дитячого обладнання.

У кошторисі прописана купівля болтів М10*70 за ціною 6,81 грн/шт., однак на ринку можна знайти такі болти за 3 грн./шт.. Фірма вказала вартість поребриків 500х60х200 и на рівні 31,35 грн/шт., плити бетонні тротуарні з параметрами 500х500х80 коштуватимуть 6,12 тис грн. за куб м, пісок природний рядовий – 567,8 грн./ куб м (відпускна ціна – 60 грн/м3, транспортна складова – 496 грн). Вартість години роботи робітника-будівельника зафіксували у розмірі 21,60 грн, а робітників зайнятих керуванням машин – 27 грн.

Щодо робіт з установки водонапірної башти, то підрядник отримає прибуток у розмірі 16 765 грн (1% від загальної вартості підряду) Підряд включає будівництво споруди для забору води, зовнішніх мереж водопостачання та електропостачання, а також роботи по благоустрою.Згідно з угодами, підрядник має завершити роботи по обох об’єктах до кінця 2018 року. Сторони передбачили 10-річний гарантійний строк на роботи.

ТОВ «УКБ Слов’янського району» засноване у жовтні 2016 року, власником є Дмитро Марченко. Уже через місяць після заснування фірма отримала підряд від Андріївської сільради на будівництво мереж зовнішнього освітлення вартістю 320 тис. грн. З моменту заснування «УКБ Слов’янського району» отримала підрядів загалом на 2,7 млн грн, майже 1 млн грн з яких – від Андріївської сільради.

Дмитро Марченко також є учасником ТОВ «Славенерго», яке ділить з Ігорем Торгіним та Володимиром Малюгіним. Останній – колишній директор КП Слов’янської райради «Управління капітального будівництва».

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