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Покрівлю університету в Рубіжному без тендеру відремонтує фірма депутата з «Оппоблоку»

21 Вересня 2017

ВП «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету ім. Т. Шевченка» (Старобільськ) 19 вересня за неконкуретною процедурою уклав угоду з ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія «Оргмін» щодо ремонту покрівлі на суму 199 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено ремонт покрівлі майстерні  Рубіжанського відділення Відокремленого відділення «РЦПО Луганського нацуніверситету Шевченка». Строк дії договору – до кінця року, замовник перерахує 30% авансу.

Засновниками РБК «Оргмін» є Максим Стеценко та Артем і Олексій Чередниченки. Останній – депутат Рубіжанської міської ради від «Опозиційного блоку». Від цієї партії балотувався нинішній мер Рубіжного Сергій Хортів. Мер також є засновником Благодійного фонду «Ельза» разом з Любов Сидоренко та Олексій Башкір. Це помічник лідера парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрія Бойко. Сам Хортів раніше був помічником нардепа з «Опозиційного блоку» Юлія Іоффе.

За даними «Прозорро», РБК «Оргмін» отримала держзамовлень на 7,57 млн грн., більшість з яких від Управління житло-комунального господарства Рубіжанської міськради.

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