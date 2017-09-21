Генпрокуратура купила два членовози Land Cruiser за 2,5 мільйона

Генеральна прокуратура України 18 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «ВІДІ Автострада» два позашляховики на загальну суму 2,55 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить два чорних автомобіля Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн. Кожен повнопривідний позашляховик матиме камеру заднього виду, шкіряне покриття керма, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, систему відмикання дверей і запуску двигуна Smart Entry, аудіо-систему Toyota Touch 2 c кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і дев’ятьма динаміками, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, захисні шторки другого ряду.

На ринку таку модель продають по 1,35 млн грн., а у базовій комплектації Toyota Land Cruiser коштує 974 тис грн.

На тендері єдиним конкурентом ТОВ «ВІДІ Автострада» із групи «ВіДі» Віталія Джуринського було дніпровське ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» Олексія Шоха та Олександра Корнієнка з групи компаній «Алмаз». Фірма запропонувала суму на 500 грн. вищу, від переможця. Очікувана ціна склала 2,80 млн грн.

Як повідомлялося, 13 вересня Генпрокуратура купила 15 автомобілів Toyota Corolla у найдорожчій комплектації на загальну суму 9,27 млн грн. У 2016 році ГНУ за 5,00 млн грн. придбала для САП дві Toyota Camry, три Toyota Corolla та один Volkswagen T6 Caravelle.

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