НОВИНИ

21.09.2017

В Україні створено базу помічників місцевих депутатів

Укрзалізниця понизила вимоги до надійності колій ще п’ять років тому

У смітник на Харківщині за 90 мільйонів закладуть утричі дорожчий бентоніт, ніж у Краматорську

Турки виграли в одеситів 115 мільйонів на ремонт проспекту Бажана на Дарниці

Атомники замовили турецько-українській фірмі мобільних генераторів ще на 36 мільйонів

Покрівлю університету в Рубіжному без тендеру відремонтує фірма депутата з «Оппоблоку»

Генпрокуратура купила два членовози Land Cruiser за 2,5 мільйона

Генпрокуратура зуміла програти в суді угоду ще з одним фігурантом «справи Пшонки»

Сільрада на Донеччині делегувала організацію тендера приватникам, які розіграли його між фірмами однієї власниці

20.09.2017

АМКУ зацікавився тим, як ФГВ без конкурсу обрав «американців» для продажу боргів на 13 мільярдів

Оточення «смотрящого» Альоші отримає на ремонт донецької школи додаткові 6 мільйонів

«Селидіввугілля» переплатило третину «прокладці», у якої спільні контакти з фірмою бойовика «Оплоту»

«Харківобленерго» через суд зливає засвічену схему приватизації «Центренерего» угрупуванням Крючкова

Екологи Жебрівського під прикриттям переселенців розпиляли 12 мільйонів на ремонті парку

Чиновники Труханова, які розпиляли тендери на горілий табір «Вікторія», купили автівок на 2,3 мільйона

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Генпрокуратура купила два членовози Land Cruiser за 2,5 мільйона

21 Вересня 2017

Генеральна прокуратура України 18 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «ВІДІ Автострада» два позашляховики на загальну суму 2,55 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить два чорних автомобіля Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн. Кожен повнопривідний позашляховик матиме камеру заднього виду, шкіряне покриття керма, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, систему відмикання дверей і запуску двигуна Smart Entry, аудіо-систему Toyota Touch 2 c кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і дев’ятьма динаміками, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, захисні шторки другого ряду.

На ринку таку модель продають по 1,35 млн грн., а у базовій комплектації Toyota Land Cruiser коштує 974 тис грн.

На тендері єдиним конкурентом ТОВ «ВІДІ Автострада» із групи «ВіДі» Віталія Джуринського було дніпровське ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» Олексія Шоха та Олександра Корнієнка з групи компаній «Алмаз». Фірма запропонувала суму на 500 грн. вищу, від переможця. Очікувана ціна склала 2,80 млн грн.

Як повідомлялося, 13 вересня Генпрокуратура купила 15 автомобілів Toyota Corolla у найдорожчій комплектації на загальну суму 9,27 млн грн. У 2016 році ГНУ за 5,00 млн грн. придбала для САП дві Toyota Camry, три Toyota Corolla та один Volkswagen T6 Caravelle.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

Як «Максмед» замінив тендерний підрозділ «Укрзалізниці»
11 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

21.09.2017

Харків У смітник на Харківщині за 90 мільйонів закладуть утричі дорожчий бентоніт, ніж у Краматорську

Київ Турки виграли в одеситів 115 мільйонів на ремонт проспекту Бажана на Дарниці

Луганськ Покрівлю університету в Рубіжному без тендеру відремонтує фірма депутата з «Оппоблоку»

Донецьк Сільрада на Донеччині делегувала організацію тендера приватникам, які розіграли його між фірмами однієї власниці

20.09.2017

Донецьк Оточення «смотрящого» Альоші отримає на ремонт донецької школи додаткові 6 мільйонів

Донецьк «Селидіввугілля» переплатило третину «прокладці», у якої спільні контакти з фірмою бойовика «Оплоту»

Харків «Харківобленерго» через суд зливає засвічену схему приватизації «Центренерего» угрупуванням Крючкова

Донецьк Екологи Жебрівського під прикриттям переселенців розпиляли 12 мільйонів на ремонті парку

Одеса Чиновники Труханова, які розпиляли тендери на горілий табір «Вікторія», купили автівок на 2,3 мільйона

Харків Дружина «регіонала» з оточення Продивуса натендерила в Кернеса вже 142 мільйони на таємному ремонті проспекту

Чернівці За місяць чернівецькі комунальники вдвічі підняли ціну бітуму допугодами

19.09.2017

Львів Прокурори Матіоса приховують те, куди зникло $30 тисяч хабара митника Шокала

Київ У Києві поліція розслідує справу з ЖК «Перспектива», де замість реконструкції школи будують висотки

Миколаїв У Миколаєві поліцейський, який взяв у водія хабар у $900 та iPhone-6, заплатив штраф у 20 тисяч

Донецьк Мерія Покровська без тендеру залила півтора мільйона «сімейній» фірмі мера

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ