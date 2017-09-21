Атомники замовили турецько-українській фірмі мобільних генераторів ще на 36 мільйонів

ДП «НАЕК «Енергоатом» 28 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Далгакиран компресор Україна» обладнання для енергоблоків №1,2,4 Рівненської АЕС на 35,63 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У грудні поставлять три мобільні дизель-генераторні станції напругою 0,4 кВ виробництва «Cummins Power Generation Ltd.» (Британія) у всепогодному контейнері на напівпричепі МАЗ-991900-010 без тягача:

2 шт. – C550D5e по 10,37 млн грн.

1 шт. – C1100D5b за 14,89 млн грн.

У червні «Енергоатом» замовив цій фірмі таку саму станцію C1100D5b для Запорізької АЕС, але з повнопривідним сідельним тягачем КрАЗ-6443 Євро-5 у комплекті по 15,49 млн грн. Таким чином, на вантажівку припадає різниця приблизно у 608 тис грн. У червні ПАТ «Укргазвидобування» купило сідельні тягачі КрАЗ-6443-0100083-05 Євро 5 2017 року випуску по 1,57 млн грн., а в Росії КрАЗ-6443 продають по 2,98 млн руб., або 1,34 млн грн. Однак із червня курс англійського фунту стерлінгів зріс на шість відсотків, що могло вплинути на вартість імпортного обладнання. Крім того, вартість доставки у Рівне та Запоріжжя може відрізнятися.

У січні «Далгакиран компресор Україна» продала атомникам станцію Cummins C1100D5b напругою 0,4 кВ у всепогодному контейнері на причепі-контейнеровозі з тягачем КрАЗ-6443 Євро-5 для енергоблоку №3 за 11,90 млн грн.

Гарантійний строк експлуатації становить три роки, строк служби – тридцять років.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 35,83 млн грн.

Засновниками «Далгакиран Компресор Україна» є турецьке АТ «Далгакиран Макіна Санаї Ве Тіджарет Анонім Ширкетіі» та киянин В’ячеслав Дінков. Останній також володіє ТОВ «Променергообладнання» з Іллічівська Одеської області.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Компанія Тітал» киянина Павла Брицького і Петра Брицького, професора кафедри історії України Чернівецького національного університету.

Ця фірма була співзасновником ТОВ «Дозор» разом із «Благодійний фонд сприяння державній пожежній охороні міста Києва», що заснували Ігор Немировський і Анатолій Косар. Останній в 2003-2006 роках працював начальником Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві. Пов’язані з його родичами фірми отримали ліцензії ДСНС на посередницькі послуги з передачі тривожних сигналів про пожежу. Із 2010 року він очолював Управління екологічної політики та техногенної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

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