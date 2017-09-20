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Оточення «смотрящого» Альоші отримає на ремонт донецької школи додаткові 6 мільйонів

20 Вересня 2017

Департамент капітального будівництва Донецької ОДА  29 серпня уклав угоди з ТОВ «Строительство и монтаж» про додаткові роботи з термомодернізації будівлі НВК «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» загальною вартістю 5,63 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Торік у жовтні Департамент капбудівництва Донецької ОДА за результатами тендеру замовив «Строительство и монтаж» роботи з капітального ремонту Гришинської ЗОШ Покровського райради, що має стати опорною школою району. Вартість тоді робіт з капремонту (І черги та ІІ черги) склала 11,86 млн грн. При цьому на торгах було відхилені дві дешевші пропозиції, зокрема, через неправильно заповнені учасниками торгів довідки.

У серпні цього року «Строительство и монтаж» отримала також підряд на капремонт цього ж об’єкту ІІІ черги будівництва – за 6,59 млн грн.

З урахуванням останні угод, загальна вартість з модернізації школи зросла до 24,08 млн грн.

Необхідність додаткових робіт виявили при співставленні фактичних обсягів робіт з проектними. Також замовник повідомив, що у проектній документації не врахували низку робіт, необхідних для завершення підряду.

Двома договорами від 29 серпня сторони узгодили виконання додаткових підрядних робіт протягом 35-36 днів. Роботи в рамках І черги будівництва (2,98 млн грн.) включають заповнення прорізів, ремонт штукатурки фасадів, їх утеплення плитами з оздобленням, утеплення покриття мінеральною ватою з улаштування пароізоляції, улаштування кроквяної системи, демонтажні роботи. Фірма також планує провести вогнезахисну обробку деревини. Додатковими роботами у ході ІІ черги будівництва (2,64 млн грн.) визначені: улаштування підлог, штукатурення стін, ремонт залізобетонних поверхонь, улаштування підвісних стель, демонтажні роботи.

Згідно з договірною ціною, фірма отримає прибуток у розмірі 78 тис. грн (1,39% від загальної вартості договорів).

Власниками ТОВ «Строительство и монтаж» є прописані за однією адресою в окупованій Ясинуватій Донецької області В’ячеслав Опря (99,9%) та Аліна Статулова (0,1%). Опря є керівником ПП «Стальпромінвест» Юрія Прокоповича – бізнес-партнера екс-депутата Донецької міськради Андрія Альоші. Прокопович і Андрій Альоша були співвласниками нині припиненого ТОВ «Авдіївський деревообробний завод». У січні 2014 році Андрія Альошу призначили радником з питань взаємодії з бізнесом та залучення інвестицій тодішнього  голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка. ЗМІ повідомляли, що в такій формі Запоріжжя отримало нового «смотрящего» від президента Віктора Януковича.

У березні цього року головна військова прокуратура ГПУ відкрила кримінальне провадження за підозрою в фінансуванні тероризму, у рамках цієї справи Альоша проходить як один із «тіньових керівників», афілійованих з Віктором Януковичем і Юрієм Іванющенком.

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