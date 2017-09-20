«Харківобленерго» через суд зливає засвічену схему приватизації «Центренерего» угрупуванням Крючкова

Господарський суд Харківської області визнав недійсним договір між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Легіст Інвест» про відступлення права вимоги боргу в 9,94 млн грн. у ПАТ «Центренерго».

Позов про розрив угоди подало «Харківобленерго». Офіційною підставою скасування договору стало те, що право укладати договори до 200 млн грн могло лише правління, а не в.о.голови, який і дозволив підписати договір.

Раніше цей борг дозволяв «Легіст Інвесту» контролювати приватизацію «Центренерго».

Нагадаємо, Господарський суд Києва порушив справу про визнання банкрутом ДЕК «Центренерго» ще у лютому 2004 року.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», у листопаді 2016 року госпсуд Києва відмовив низці державних та приватних кредиторів, які хотіли отримати від «Центренерго» понад 2,3 млрд грн старих боргів, визнавши кредиторську заборгованість компанії на суму лише в 136 млн грн.

Відразу після цього кілька старих кредиторів переуступили свої вимоги до «Центренерго» на загальну суму 70 млн грн чотирьом новим фірмам – ТОВ «Тера», ТОВ «Транснова», ТОВ «Баланс Груп» та ТОВ «Легіст Інвест», які контролюються групою компаній Дмитра Крючкова.

Таким чином той сконцентрував більшість визнаних судом боргів «Центренерго», що давало йому перевагу в комітеті кредиторів. Сам Крючков стверджував, що купівля боргів потрібна була йому не для банкрутства, а для приватизації компанії.

Після розірвання договору між «Харківобленерго» та «Легіст Інвест», фірми Крючкова залишились власниками меншої частини боргів «Центренерго» – 60 млн грн.

Окрім того, сьогодні у судовому порядку вирішується питання законності заміни попередніх кредиторів «Центренерго» (ТОВ «Востокенергоремонт» та ВАТ «Укренергобудмеханізація») на дві фірми Крючкова – ТОВ «Баланс Груп» та ТОВ «Легіст Інвест». Апеляційний суд залишив реєстр вимог кредиторів без змін, однак Вищий госпсуд відправив справу у цій частині на новий апеляційний розгляд.

За даними нардепа Сергія Лещенка, призначення в енергокомпаніях, якими управляють Суркіси та Крючкови, лобіює заступник голови фракції ББП Ігор Кононенко.

Зв’язок Крючкова з Кононенком також раніше підтвердив голова НКРЕКП Дмитро Вовк, якому бізнес-партнер президента радив Крючкова як «непоганого менеджера».

65% акцій «Харківобленерго» належить державі, ще 29% знаходиться у володінні компанії «Garensia Enterprises Limited» (Кіпр), яку пов’язують з Костянтином Григоришиним.

У 2015 році контроль над роботою «Харківобленерго» і «Запоріжжяобленерго» здійснювали менеджери, пов’язані з фірмою «Енергомережа» Дмитра Крючкова. Після оголошення його в розшук за розкрадання на запорізькому обленерго, роботу цих обленерго від групи Суркісів почав курувати Олександр Сагура – голова наглядової ради «Прикарпаттяобленерго» та фірми «Укренергоконсалт». Тоді Фонд держмайна призначив в.о. голови правління «Харківобленерго» Володимира Яворського. Він балотувався до Харківської облради від «Блоку Петра Порошенка». Обласний осередок БПП знаходиться за тією ж самою адресою, що й фірми Сердюка.

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