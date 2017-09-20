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Дружина «регіонала» з оточення Продивуса натендерила в Кернеса вже 142 мільйони на таємному ремонті проспекту

20 Вересня 2017

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 14 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» («СМК № 23») капітальний ремонт естакади №3 по проспекту Льва Ландау за 79,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У травні фірмі замовили ремонт шляхопроводу через Московський проспект за 36,70 млн грн. А днями повідомили про намір замовити ремонт естакади №3 там само за 25,00 млн грн. Після підписання цього договору її тендерний здобуток на капремонті комплексу транспортних споруд по проспекту Ландау складе 141,62 млн грн.

В усіх випадках підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

За нинішньої угодою, до кінця 2019 року біля перетину з Московським проспектом виконають розбірні роботи, влаштують проїжджу частину, деформаційні стики та дренажну систему, відремонтують опори, стійки та прогонові будови, нанесуть захисний шар, наростять ригелі опор, ізолюють тротуари та розділову смугу, нанесуть розмітку та встановлять знаки.

Переможець орендує більшість техніки у ТОВ «Тавріяінвест», ПП «Грузтранс», ТОВ «Акос-Херсон», ТОВ «ХВБК», ТОВ «Дорожньо-будівельне управління-208», філії «Цюрпинська ДЕД» ДП «Херсонський облавтодор» і КП «Херсонміськсвітло». Він подав аналогічний договір субпідряду з ПАТ «Мостобуд» за 2016 рік про капремонт деформаційних швів естакади Південного мостового переходу через Дніпро в Києві.

На заробітну плату піде 2,58 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 361 тис грн.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 80,11 млн грн.

Єдиним конкурентом було херсонське ПП «К О Л О С» Олександра Алєєва, який володіє ПП «Дутік» одноосібно і ТОВ «Типографія-24» із Геннадієм Мішуковим. За даними держреєстру ЗМІ, ці двоє у 2005 році заснували газету «Південний регіон». У 2014 році в газети з такою ж назвою відкликали реєстрацію за сепаратизм, однак невідомо, чи йдеться про одне й те ж видання.

Херсонська «СМК № 23» належить Олені Опанащенко, директором є Ігор Єрьоменко.

За даними системи «YouControl», донедавна партнерами Олени Опанащенко по цій фірмі були Олександр Дядйов і Роман Українець. У 2015 році Дядйов ішов у Херсонську облраду, а Українець – у Херсонську міськраду від партії «Відродження», першим кандидатом якої був чоловік Олени Опанащенко – Михайло Опанащенко, екс-нардеп від Партії регіонів та колишній голова Ліберальної партії України. Той керує корпорацією «Укрмостобуд», куди входять зокрема нинішній переможець, Укрдіпробудміст і ТОВ «Мостобуд» іншого екс-нардепа-«регіонала» Володимира Продивуса.

Нагадаємо, у Харкові список «Відродження» очолював мер міста Геннадій Кернес.

Представником «СМК № 23» у «Прозорро» є помічниця Опанащенка Діана Бобровська.

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