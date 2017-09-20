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Чиновники Труханова, які розпиляли тендери на горілий табір «Вікторія», купили автівок на 2,3 мільйона

20 Вересня 2017

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 15 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Автогруп Одеса» легкові автомобілі на загальну суму 2,31 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить три автівки KIA Optima 1,7 VGT дизель /7 DCT/ Business/ 2016 року випуску по 770 тис грн. Кожне авто матиме двозонний клімат-контроль, подушки безпеки водія та пасажира, бічні подушки та шторки, подушка безпеки колін водія, круїз-контроль з функцією обмеження швидкості, партронік ззаду та попереду, панель приладів поліпшеного типу «Super Vision» COLOR, 5 СоlorТFTTouchscreen + CDP / MP3 + камера заднього виду + «Harman/Kardon», роз’єми AUX і USB, Bluetooth.

У відкритих джерелах є інформація, що KIA Optima у комплектації Business можна придбати за 771 тис грн. Автівка у базовій комплектації Сomfort коштує 698 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом ТОВ «Автогруп Одеса» було дочірнє підприємство «Базіс авто», засновником якого є ТОВ «Автомастер» одесита Сергія Діброва. Воно запропонувало вищу ціну – 2,36 млн грн. Під час аукціону фірми не понижували свої пропозиції. Очікувана вартість склала 2,39 млн грн.

Засновниками ТОВ «Автогруп Одеса» є британська компанія ТОВ «Лекскар індастріз» та Галина Малик, яка вказана бенефіціаром фірми. Керівник Вадими Курносеенко. На останніх місцевих виборах він балотувався до Одеської міськради від ВО «Батьківщина», але не пройшов.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради очолює Борис Панов. Саме це управління у 2016 році освоїло 11,08 млн грн. на додаткових роботах по реконструкції одеського дитячого табору «Вікторія», серед яких були роботи і по встановленню автоматичної пожежної сигналізації.

Як відомо, в ніч з 15 на 16 вересня в таборі «Вікторія» згоріла двоповерхова дерев’яна будівля. Внаслідок пожежі загинули троє дітей.

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Донецьк «Селидіввугілля» переплатило третину «прокладці», у якої спільні контакти з фірмою бойовика «Оплоту»

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Донецьк Екологи Жебрівського під прикриттям переселенців розпиляли 12 мільйонів на ремонті парку

Одеса Чиновники Труханова, які розпиляли тендери на горілий табір «Вікторія», купили автівок на 2,3 мільйона

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