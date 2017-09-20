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АМКУ зацікавився тим, як ФГВ без конкурсу обрав «американців» для продажу боргів на 13 мільярдів

20 Вересня 2017

Антимонопольний комітет України досліджує залучення Фондом гарантування вкладів фізосіб майданчиків ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» та ТОВ «Дебтекс Україна» до реалізації банківських боргів на суму 13 млрд грн.

Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

За її словами, мова йде про права вимоги за позиками, які були раніше видані низкою банків, а потім передані ними в заставу Національному банку за кредитами рефінансування. В рамках дослідження ринків реалізації арештованого майна та майна неплатоспроможних банків АМКУ отримав сигнал від суб’єкта ринку про те, що ФГВФО обрав для реалізації активів восьми банківських установ без проведення конкурсу або іншої конкуретної процедури обрав  дві компанії ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» та ТОВ «Дебтекс Україна». Заявник поінформував, що усунення конкуренції інших потенційних учасників ринку свідчить про вчинення антиконкуретних дій.

Виданню «УБР» Загребельська уточнила, що поки це перевірка АМКУ, попередні результати комітет планує отримати вже за місяць. Зараз готується вимогу до ФГВФО,  НБУ та учасників ринку надати інформацію.

«Дебтекс Україна» і «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» – українські «дочки» американських компаній «Debt Exchange Inc» (DebtX) і «First Financial Network» (FFN). До їх створення могли бути причетні юристи, які можливо належать до оточення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова, який опікується судовою реформою.

На початку місяця ФГВФО повідомив, що 19 вересня планує продати права вимоги за кредитами банків на суму 13 млрд грн з дисконтом 90%. Офіційна інформація про результати цього аукціону відсутня. Про намір взяти участь в аукціоні заявила інвестиційна група «ICU», яка є  є близькою до президента Петра Порошенка – компанія займалась продажем російських активів «Рошену». Співвласниками «ICU» до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарева (у 2014-2016 роках задекларувала 100 млн грн доходу від продажу частки в ICU) та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин. Управляючий директор «ICU» Макар Пасенюк – фінансовий радник президента Порошенка.

Директором-розпорядником Фонду гарантування є Костянтин Ворушилін, діти якого є міноритарними акціонерами «Міжнародного інвестиційного банку», який підконтрольний Порошенку і де  Ворушилін працював до приходу у ФГВФО, це свій пакет в цьому банку він передав своїм дітям.

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